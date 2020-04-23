Китайский вирус продолжает наступать на Харьковщину, количество заболевших растет с каждым днем

По состоянию на утро 23 апреля число людей, у которых подтвержден COVID-19, увеличилось на 17 и составило 101.

Об этом сообщает Politeka.net cо ссылкой на Харьковский областной лабораторный центр.

Печальное лидерство по количеству зараженных держат Харьков (49), а также Валковский район, где на сегодня зафиксировано 23 заболевших.

Летальных случаев – два, оба – в селе Высокополье Валковского района. 13 апреля от китайского вируса скончалась 71-летняя местная жительница, которая торговала свечами в церкви, а затем – ее 70-летняя знакомая, с которой первая жертва контактировала. Сейчас в селе шесть человек с подтвержденным диагнозом, а само Высокополье окружено блок-постами, проехать туда или выехать можно только по пропускам. Чтобы люди не заезжали обходными путями, все грунтовые дороги вокруг села перекопали.

В больницах проходят лечение 53 человека, на самоизоляции – 39. Также госпитализированы 78 человек с подозрением на вирус, 18 – на самоизоляции. Один человек находится в реанимации на кислородной маске.

По состоянию на 22 апреля количество зараженных медиков составило 14 человек, но за сутки эта цифра увеличилась еще на четыре. Это сотрудники Валковской центральной районной больницы, Харьковской городской клинической детской больницы №16 и областной психиатрической больницы №1 в селе Стрелечья Харьковского района.

Тем временем на сессии Харьковского горсовета отказались выделить деньги на доплату медикам, которые ведут борьбу с коронавирусом, мотивируя это тем, что таким занимается государство, а больницы, принимающие зараженных, – областного подчинения.

Напомним, харьковских чиновников наделили новыми полномочиями на период карантина.

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