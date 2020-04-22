Очередная сессия Харьковского горсовета не обошлась без новой выходки мэра Геннадия Кернеса

В этот раз он надерзил депутату от «Самопомочи» Игорю Черняку, который традиционно задал градоначальнику неудобный вопрос, передает Politeka.net со ссылкой на городские СМИ.

Опальный депутат предложил Кернесу созвать в следующий понедельник внеочередную сессию мэрии и решить вопрос с выделением денег на доплаты медикам, которые лечат заболевших коронавирусом.

Он подчеркнул, что в Днепре и Запорожье на борьбу с пандемией выделили по 100 миллионов гривен, в Одессе — 145 миллионов гривен и 157 миллионов гривен во Львове. Тем временем харьковские врачи получают ту же зарплату, что и до эпидемии, которая не превышает 6,5 тысяч у врачей и 3,5 тысячи – у медперсонала.

«Для Харькова сделать нормальные зарплаты медикам - это половина стоимости бегемотника! Такие ставки сделали все города, кроме Харькова», – заявил Черняк, отреагировав на намерения властей направить 400 миллионов гривен на строительство зоопарка.

В свою очередь Кернес ответил, что считает доплаты медикам обязательством государства:

«У города нет инфекционных больниц. Инфекционные больницы — больницы областного подчинения. Врачи, которые лечат коронавирус, работают в областных больницах. В местных больницах запрещено карантином делать плановые операции, плановые мероприятия и так далее. Наши отношения с другими возможностями, не то, что укрепляем материально-техническую базу, а даем толчок, чтобы мы были лучше, чем другие. А средства потратить — это не фокус... А то, что должно государство, пусть выполняет свои обязательства».

Он напомнил, что партия «Самопомощь» поддержала медицинскую реформу Уляны Супрун.

Однако слова про зоопарк крепко задели Кернеса, и он продолжил:

«Вы все говорите, бегемотник вам не нравится, то жирафник вам не нравится. Выберите любую клетку себе, мы там напишем вашу фамилию. Я за свои деньги построю», – заявил мэр.

По этому поводу на страницах в соцсетях пошутили сам Черняк, который после голосования в знак протеста покинул заседание, а также руководитель Харьковского антикоррупционного центра Дмитрий Булах.

По информации телеканала «АТН», 500 млн. гривен с общей суммы реконструкции харьковского зоопарка — это займ города по облигациям внутреннего местного займа. Харьковский горсовет принял решение о выпуске трехлетних облигаций на 1 млрд гривен с процентной ставкой 18% годовых для финансирования дефицита бюджета развития города.

Кроме того, с начала года зоопарк объявил тендеров на работы по строительству и реконструкции на сумму около 1 млрд гривен.

Напомним, журналиста, критиковавшего Кернеса, избили прямо у дома.

Как сообщала Politeka, Кернес придумал, как создать массовку на 9 мая.

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