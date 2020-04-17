Чем ближе 9 мая, празднование которого срывается из-за карантина, тем больше идей у мэра Харькова Геннадия Кернеса

На прошлой неделе градоначальник предложил вместо шествия «Бессмертного полка» выйти жителям Харькова на балконы с портретами дедов, которые воевали, а теперь придумал, как охватить акцией как можно больше людей, передает Politeka.net.

На своих страницах в соцсетях Кернес написал, что к организации мероприятия привлек чиновников горсовета, и посоветовал обращаться к ним за помощью.

«Вам надо позвонить моим помощникам: Светлане Витальевне Юрченко по телефону 098-859-57-23 или директору Департамента контроля Алексею Викторовичу Артикуленко – 067-578-40-62. Они примут вашу заявку, к вам приедут волонтеры, чтобы взять фото для печати, а через несколько дней вернут оригинал и вручат фотографию в рамке для минуты Молчания, Памяти и Благодарности».

В комментариях часть пользователей рассыпалась в благодарностях мэру за то, что «чтит память дедов», некоторые поинтересовались, не проще ли было бы отправить фото родственников по электронной почте, чтобы не гонять людей в карантин по квартирам, а немало харьковчан считают, что властям города не мешало бы больше думать о живых, а не пиариться на мертвых.

«Может, они пакет с продуктами и лекарствами привезут, чем фото мифических персонажей в рамках?», «Да, звоните по указанным номерам и Вам выдадут фото какого-либо бойца, точно так же делали в России. Видно, одни и те же PR менеджеры», «Просто накупите вкусных продуктов ветеранам, то, что они сами не могут купить. Даже можете заснять это для пиара. И то толку больше будет. Хватит уже на костях танцевать. 75 лет прошло, смотрите вперед, а не назад», «Выйду на балкон, покажу портрет в никуда», «При СССР тимуровцы, если кто помнит, делали для ветеранов больше. Рисовали звезду на доме ветеранов, помогали по хозяйству, уборке. И, заметьте, не только под 9 мая. А теперь показуха и только один день в году. Позорники!», – пишут люди.

Напомним, Кернесу показали состояние главной больницы Харькова.

Как сообщала Politeka, на Харьковщине чиновники решили на карантине обзавестись клумбой за 190 тысяч.

Также Politeka писала, что на Харьковщине чиновники решили раскошелиться к 9 мая.