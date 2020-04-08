Пока в Украине не могут определится с тем, когда же страна выйдет из карнатина, в Изюмском горсовете на Харьковщине вовсю готовятся к празднованию 9 Мая

Управление культуры Изюмского городского сонета заказало фейерверков на 72 тысячи гривен, чтобы с размахом отметить праздник, передает Politeka со ссылкой на информацию Харьковского антикоррупционного центра.

Чиновники заключили соглашение на предоставление соответствующих услуг с ООО «Пиро-Синтез».

«За эти средства планируется организация праздничного фейерверка ко Дню Победы 9 мая по адресу: г. Изюм, Мемориальный комплекс на горе Кременец», – сообщают расследователи из ХАЦ.

Как известно, в связи с эпидемией и карантином в в Украине действуют ограничения, запрещающие организацию массовых мероприятий. Пока что режим карантина действует до 24 апреля, но не исключено, что его могут продлить.

В комментариях на такой оптимизм чиновников отреагировали по-разному. Более того, разгорелась дискуссия о целесообразности празднования этого дня.

«А что, у нас 9 мая празднуют?», «а что, это – не великая дата???», «а почему нет? 9 мая - День Европы. 9 мая - День мигрирующих птиц. 9 мая - День справедливой торговли. Есть что праздновать, кароч☝️», «Если деньги есть – ума не надо», «А что, фейерверки вже разрешили?», – пишут пользователи.

Тем временем харьковчанам во всей красе показали, как власть заботится о людях на карантине. Пользователь Алена Дроздова, которой стало действительно обидно за людей пожилого возраста, не имеющих возможности купить маски, обратилась с жалобой на «горячую линию» правительства по телефону 1545 о завышенной цене на маски в аптеке оптовых цен.

В ответе, который она получила из Главного управления Госпродпотребслужбы Украины в Харьковской области, говорится, что «маска является медицинским изделием, которые государственному регулированию не подлежат, поэтому ее цена является свободной и формируется субъектами хозяйствования в режиме свободного ценообразования».

Напомним, улицы Харькова моют хлоркой, горожане в недоумении.

Как сообщала Politeka, в Харькове пассажира маршрутки едва не избили из-за кашля.

Также Politeka писала, что харьковчане удивили нестандартной защитой на карантине.