В Купянске на Харьковщине придумали, как потратить 190 тысяч гривен из бюджета в период эпидемии китайского вируса

За эти деньги в городе обустроят цветочные часы, сообщает «Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на сайт электронных закупок ProZorro.

«Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и капитального строительства Купянского горсовета заключило соглашение с ФОТ Шуликина Людмила Константиновна о приобретении цветочных часов стоимостью 190 тысяч гривен», – говорится в сообщении.

Диаметр часов – четыре метра.

В ХАЦ обращают внимание на один интересный момент:

«В то время, как городской совет покупает часы, главный врач местной больницы передает вице-губернатору Руслану Тихонченко список, где учтена месячная потребность в средствах индивидуальной защиты, медикаментах и ​​изделиях медицинского назначения. А палаты, которые готовят для заболевших Covid-19, нуждаются в ремонте».

На прошлой неделе губернатор Алексей Кучер показал одну из палат, в которой будут лечить больных коронавирусом. Как видно на снимке, мебель там не меняли с середины прошлого столетия, а оборудование и обеспечение палаты не выдерживает никакой критики.

Среди пользователей нашлись те, кого идея горсовета сделать в Купянске цветочные часы порадовала, однако большинство комментаторов искренне возмутились.

«Оторвите голову от миски, посмотрите на небо и покажите его детям и внукам! Нам нужен и цветочные часы!», «Всех заболевших будем носить к цветочным часам на исцеление. Другого назначения для них я не вижу», «Такая красота радует только тогда, когда в порядке медицина и всё остальное... В нынешней ситуации это "пир во время чумы"!», «Приоритеты по-харьковски!», «Что тут сказать? У меня цензурных комментариев нет. Больным на панцирных сетках без лекарств и аппаратов ИВЛ будет приятно, что их время отсчитывают красивые цветочные четырехметровые часы», «Нам как раз только часов не хватает! Вот именно в больницах кошмар! Ни ремонта ни условий(», – пишут люди.

Напомним, Кернес придумал, как отметить 9 мая в условиях карантина.

Как сообщала Politeka, у Кернеса на ремонт больниц потратили меньше, чем на фонтаны с обезьянами.

Также Politeka писала, что губернатор Кучер проговорился о превращении ОСК "Металлист" в госпиталь.