Эпидемия китайского вируса оголила все проблемы медицины, на которые власти десятилетиями закрывали глаза, и Харьков в этом плане не стал исключением

Расследователи Харьковского антикоррупционного центра проанализировали, кто, что, где и почем ремонтировал в харьковских больницах, поликлиниках, диспансерах и других медицинских учреждениях городского подчинения, в течение 2017-2020 годов и пришли к неутешительным выводам, передает Politeka.net.

Результаты своей работы они опубликовали на странице ХАЦ в Фейсбуке.

За три года на ремонт медицинских учреждений Харькова потратили 304,7 млн. гривен, заключив 687 договоров.

«То есть на ремонт всех городских больниц за несколько лет планировали потратить сумму, равную половине реконструкции сада им. Шевченко. При этом, 678 соглашения на 259 млн.грн. заключили по процедуре отчета о заключенном договоре. То есть экономия чиновников горсовета не интересовала. Их интересовало, чтобы подряды получали одни и те же фирмы», – говорится в публикации.

При этом в реале на ремонты потратили еще меньше: по данным ProZorro, только 86,2 млн. из этой суммы уже уплатили подрядчикам. Парадокс в том, что это меньше, чем стоимость двух фонтанов с обезьянами.

На что же пошли деньги?

Почти 32 млн. грн потратили на городскую детскую больницу №5, из которых оплатили работы на 24,2 миллиона. Почти все работы в этой больнице выполняет ООО «ХБК-Стройэнерго», деятельностью которой заинтересовались правоохранители.

«Сотрудники полиции считали, что ООО «ХБК-Стройэнерго» получило подряды с помощью заговора, завысил стоимость работ, а также они регулярно предоставляли в тендерный комитет ложную информацию о наличии сотрудников», – пояснили в ХАЦ.

На 4 «неотложку» выделили 17,12 млн. грн, оплатив 9,6 миллионов. В этой больнице ремонты выполняют ООО «Добробудъ», ООО «Авега», ООО «Строительная компания Устар» и ООО «БВП Промсоцбуд».

Как и в первом случае, следователи заинтересовались качеством работы ООО «Строительная компания Устар» и «Добробудъ». В ноябре 2019 года следователи Шевченковского отдела полиции ГУНП в Харьковской области начали расследование относительно невыполнения в полном объеме частным предприятием работ.

На ремонт детской поликлиники №23 выделили 13,36 млн.грн, еще на 13,14 млн.грн. профинансировали городскую поликлинику №6.

По другим медучреждениям ситуация примерно похожая.

Вывод, который напрашивается после всех этих цифр, – только один:

«Ситуация с харьковскими больницами показывает приоритеты городской власти. Когда потраченные средства на два фонтана - это больше, чем расходы на ремонт больниц за несколько лет. Так и живем».

«Гепе главное грабить, зачем ему больницы? Лучше на 100 млн купить гирлянд, с откатом в 90 млн, так как эти гирлянды ни оценить, ни проверить невозможно», «Теория предельной полезности. Пили там, где больше выхлоп», «На домике деда мороза напилили, кто же спорит? Только для плебса это намного важнее. Им нужен визуал, а на этом можно пилить намного больше, чем на больницах», «а сейчас на очереди - зоопарк, мосточек и бассейн», – пишут в комментариях.

Напомним, что прячут от харьковчан за открытием скандального фонтана.

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