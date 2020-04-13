Карантин поломал все планы городскому голове Харькова Геннадию Кернесу относительно празднования 75-летия победы над нацизмом во Второй мировой войне, но он придумал альтернативу

О том, как изменится формат празднования, мэр написал в соцсетях, передает Politeka.net.

Так, по словам градоначальника, праздновать собирались с размахом.

«Мы готовились к массовому шествию «Полка Бессмертной Победы», когда дети, внуки, а теперь уже и правнуки победителей в той страшной войне с портретами своих героических предков прошли бы по Сумской до Мемориала и там бы почтили память и тех, кто не вернулся с войны, и тех, кто принес с ее фронтов Победу. А главное – мы бы поклонились еще живым свидетелям всенародного подвига тех окровавленных и обожженных лет», – сообщил он.

Также 9 мая планировался такой праздничный концерт, масштабы и звездность которого «запомнились бы харьковчанам надолго».

Однако свои коррективы внесла пандемия, которая повлекла за собой карантин с запретом массовых собраний людей.

Однако в мэрии придумали новый формат «Бессмертного полка».

«Даже коронавирус не в силах заставить нас полностью отказаться от идеи проведения «Полка Бессмертной Победы», – написал Кернес и предложил всем, кому дорог этот день, присоединиться к акции, не выходя из дома.

«Я призываю вас 9-го мая, ровно в 12:00 выйти на балконы ваших квартир с фотографиями ваших дедов и прадедов и провести общегородскую минуту Молчания, Памяти и Благодарности их подвигу», – пояснил чиновник.

Однако, заверил он, если ситуация поменяется в лучшую сторону, то они (власть – прим. ред) успеют организовать и провести шествие «Полка Бессмертной Победы» так, как планировали.

«Обещаю вам, что даже если мы не сможем провести эту акцию на улицах города, Харьков все равно на достойном уровне почтит память погибших и уже ушедших героев войны, и скажет «Спасибо» еще живым ветеранам так, что эти слова благодарности услышит вся Украина», – зверил Кернес.

В прошлом году во время шествия «Бессмертного полка» в Харькове произошли стычки между патриотами и сторонниками «русского мира». Потасовка началась когда участники акции начали обвинять украинских патриотов в фашизме, выкрикивая слова «Фашизм не пройдет».

После столкновений и провокаций во время возложения цветов на Мемориале Славы участники шествия перебрались в центр города. На площади Конституции они пели песни. Одна из этих песен смутила проукраински настроенных харьковчан — это было произведение «Последний бой» с припевом «а я в Россию домой хочу».

Напомним, на Харьковщине чиновники решили раскошелиться к 9 мая.

Как сообщала Politeka, суд над Кернесом внезапно сорвался.

Также Politeka писала, что харьковчане показали продуктовые наборы от Кернеса.