Из-за карантина заседание по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса в Полтаве перенесли

Об этом сообщает издание Depo.Харьков со ссылкой на информацию Киевского районного суда Полтавы.

«Подготовительное судебное заседание по обвинению Кернеса Геннадия Адольфовича ... Блинника Виталия Дмитриевича и Смицького Евгения Николаевича ... перенесено судом на 29 апреля», – говорится в сообщении.

Оно назначено на 10 часов утра. Причиной переноса стала неявка участников дела в связи с введенным на территории Украины карантина из-за распространения коронавируса.

Как известно, 2 марта 2015 года Геннадию Кернесу сообщили о подозрении в ряда совершении преступлений. Чиновника и его охранников обвиняли в похищении, пытках и угрозе убийства двух активистов харьковского Евромайдана зимой 2014 года - Александра Кутянина и Сергея Ряполова.

26 марта 2015 года ГПу направила в суд обвинительный акт в отношении Кернеса и двух его охранников. Уже 2 апреля того же года рассмотрение дела перенесли из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский районный суд Полтавы.

Заседания постоянно переносились, поскольку зачастую подсудимый отсутствовал в связи с лечением и прочими причинами. Не являлись и прокуроры.

10 августа 2018 года судья Андрей Антонов расценил систематическую неявку прокуроров на дебаты по делу Кернеса и его охранников как отказ от обвинения и закрыл уголовное производство.

Однако решением судей Полтавского апелляционного суда от 31 января 2020 решение Киевского районного суда о прекращении производства было отменено, а дело возвратили на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции.

Ранее мы писали, что мэр Харькова сообщил о завершении отопительного сезона. По его словам, тепло перестанет поступать в квартиры харьковчан в пятницу, 9 апреля. Соответствующее распоряжение он уже подписал. При этом в больницах пока отопление отключать не будут.

Мы также рассказывали, что Геннадий Кернес разнес губернатора Харьковщины Алексея Кучера за то, что тот "самоизолировался" от подготовки к эпидемии. Он не явился на первое заседание антикризисного штаба по противодействия распространению коронавируса.

«Он просто взял да и не пришел на встречу с большим бизнесом города, с почетными гражданами Харькова, с людьми, которые готовы в этой сложной ситуации помогать в борьбе с COVID-19. Не пришел, хотя об этой встрече мы – Александр Ярославский, я и Кучер – договорились буквально позавчера. Мало того, что не пришел сам, так и не смог обеспечить участие в этой встрече крупных и уважаемых в области бизнесменов», – написал Кернес в соцсети.

Напомним, у Кернеса отдали 184 млн. грн фирме, связанной с агентом ФСБ.

Как сообщала Politeka, чиновников Кернеса массово пакуют правоохранители.

Также Politeka писала, что Кернес разозлил патриотов "генеральским" поступком и поплатился за это