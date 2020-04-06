На этой неделе в Харькове заканчивается отопительный сезон

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес, передает Politeka.

По его словам, отопительный сезон закончится в городе в пятницу, 9 апреля. Соответствующее распоряжение городской голова уже подписал.

В комментариях харьковчане традиционно разделились на два лагеря. Одни считают, что топить нужно до 15 апреля, поскольку еще обещают похолодание. Другие же поддерживают такое решение. Некоторые пишут о том, что в их домах тепло уже отключили.

«Уже два дня не топят», «Топят до сих пор....наконец то!!! 26 С дома, это кошмар», «А заплатим как до 20го???🤔😁», «Неужели, давно пора», «Ильинская 61 не топится уже как вторая неделя. А перерасчёта не видать явно», «Распорядитесь, пожалуйста, чтобы все коммунальные службы организовали возможность оплаты за свои услуги через интернет!!!!!! Спасибо», «А как же дети на карантине в холодной квартире🤔», «Не рановато ли? Еще холода обещают. Или чтобы быстрее заболели?», «Ночью ещё минус. Это чтоб заболели. Нет чтоб сделать днём меньше а на ночь топить. Зачем лучше сразу выключить. Больше болейте харьковчане. У нас двое суток не было отопления и пришлось на ночь включать обогреватель. Шестнадцатиэтажки очень холодные. Это хорошо тем, кто внутри квартиры, а у нас обдуваются со всех сторон. Все стены в квартире наружные. Против отключения», – отмечают харьковчане под постом мэра.

Ранее главный инженер КП «Харьковские тепловые сети» Евгений Зинченко уверял, что отопительный сезон в Харькове не собираются заканчивать ранее 15 апреля.

Согласно прогнозам синоптиков, в пятницу, 9 апреля, температура воздуха ночью будет от +2 до +7, а днем потеплеет до +16 +21.

Напомним, тысячи харьковчан остались без воды в период карантина.

Как сообщала Politeka, харьковчанка рискнула жизнью ради мытья окон перед Пасхой.

Также Politeka писала, что в Харькове водитель попал в ловушку коммунальщиков вместе с авто.