Названы адреса, где можно оплатить коммунальные услуги в Харькове

С 21 марта временно закрыли пункты приема платежей в переходах метрополитена. Как рассказала пресс-служба «Мегабанка», в Харькове остались работать после закрытия всего лишь 9 отделений.

По этим адресам можно получить все банковские услуги, а также оплатить «коммуналку».

Отделения работают по следующим адресам:

пр-т Петра Григоренко, 13

пр-т Александровский, 140

пр-т Московский, 199

ул. Сумская, 39

ул. 23 Августа, 61.

Салтовское шоссе, 262

ул. Грицевца, 27

ул. Гвардейцев Широнинцев, 29-А

пр-т Гагарина, 244

Отметим, что из-за карантина в Харькове закрыли семь отделений «Мегабанка».

Также не следует забывать, что из дома выходить крайне нежелательно. Поэтому оплатить "коммуналку" можно онлайн на сайте Единого расчетного центра. Также по реквизитам можно рассчитаться и посредством сервиса Приват24. Здесь примут платеж за газ, воду, свет, отопление, а также квартплату и вывоз мусора.

Отдельно придется оплачивать лишь услуги домофона.

Как мы сообщали, украинцам будут частично компенсировать затраты на коммунальные услуги на период карантина из-за эпидемии коронавируса. Такое заявление озвучили в Кабмине.

"Государство возьмет на себя частичное возмещение коммунальных услуг, которые возрастут в связи с постоянным пребыванием людей на самоизоляции дома", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам премьера, министерства должны просчитать сумму средств и определиться с категориями граждан, которые получат компенсацию.

В тоже время он не исключает, что, возможно, все украинцы смогут воспользоваться помощью Кабмина.

Также мы писали, что заместитель председателя Харьковского областного совета Владимир Скоробагач госпитализирован в одну из столичных больниц. У чиновника подтвердили коронавирус, ему диагностировали пневмонию. COVID-19 у Скоробагача подтвердился после повторного анализа.

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