Названы адреса, где можно оплатить коммунальные услуги в Харькове
С 21 марта временно закрыли пункты приема платежей в переходах метрополитена. Как рассказала пресс-служба «Мегабанка», в Харькове остались работать после закрытия всего лишь 9 отделений.
По этим адресам можно получить все банковские услуги, а также оплатить «коммуналку».
Отделения работают по следующим адресам:
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пр-т Петра Григоренко, 13
пр-т Александровский, 140
пр-т Московский, 199
ул. Сумская, 39
ул. 23 Августа, 61.
Салтовское шоссе, 262
ул. Грицевца, 27
ул. Гвардейцев Широнинцев, 29-А
пр-т Гагарина, 244
Отметим, что из-за карантина в Харькове закрыли семь отделений «Мегабанка».
Также не следует забывать, что из дома выходить крайне нежелательно. Поэтому оплатить "коммуналку" можно онлайн на сайте Единого расчетного центра. Также по реквизитам можно рассчитаться и посредством сервиса Приват24. Здесь примут платеж за газ, воду, свет, отопление, а также квартплату и вывоз мусора.
Отдельно придется оплачивать лишь услуги домофона.
Как мы сообщали, украинцам будут частично компенсировать затраты на коммунальные услуги на период карантина из-за эпидемии коронавируса. Такое заявление озвучили в Кабмине.
"Государство возьмет на себя частичное возмещение коммунальных услуг, которые возрастут в связи с постоянным пребыванием людей на самоизоляции дома", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
По словам премьера, министерства должны просчитать сумму средств и определиться с категориями граждан, которые получат компенсацию.
В тоже время он не исключает, что, возможно, все украинцы смогут воспользоваться помощью Кабмина.
Также мы писали, что заместитель председателя Харьковского областного совета Владимир Скоробагач госпитализирован в одну из столичных больниц. У чиновника подтвердили коронавирус, ему диагностировали пневмонию. COVID-19 у Скоробагача подтвердился после повторного анализа.
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