Харьковчанам начали раздавать пакеты с продуктами и аптечками от имени городского головы Геннадия Кернеса и бизнесмена Александра Ярославского

Мэр Харькова в соцсетях сообщил, что такие наборы раздают ветеранам, детям войны, инвалидам, многодетным гражданам, передает Politeka.net.

«Всего за свои деньги я и А. Ярославский подготовили 150 тысяч пайков и 40 тысяч аптечек, более 70 тысяч пайков и около 20 тысяч аптечек уже роздано. Волонтеры и социальные работники каждый день передают их тем, кто остался без помощи на карантине», – говорится в сообщении Кернеса.

Он также напомнил, что решение о помощи социально уязвимым жителям города наборами продуктов и лекарств было принято 19 марта на встрече с участием президента группы DCH Александра Ярославского и других представителей бизнеса.

В группе «Типичное ХТЗ» наглядно показали, что входит в аптечку «от Кернеса». Как видно на записи, там есть витамины, средства от гриппа, бронхита и кашля, назальные капли, анальгин, антисептик и мазь для заживления ран.

В качестве продуктового набора идут палка колбасы, пакет макарон, чай, подсолнечное масло, банка тушенки, печенье, по килограмму муки и сахара.

«Обзор пакета от дядь Геннадия и Ярославского, со слов читателя, дают всем одинаковое, независимо, сколько человек у вас в семье», – говорится в подписи к видео.

Запись вызвала огромный отклик у пользователей, которые оставили под ней несколько сотен комментариев. Одни интересуются, где такое раздают, другие рассказывают, что не все из показанного получили, причем чаще всего говорят, что не «доехали» колбаса и аптечка.

«Моей свекрови тоже принесли пакет, НО без колбасы и аптечки! Интересно, это разные наборы или таинственным образом колбаска и аптечка испарились?», «вчера мои родители получили, никакой аптечки не было, только крупы и апельсины», «у нас соседке макароны земляного цвета, сахар, растительное масло без опознавательных знаков, тушёнка и пакетик печенья», «моей соседке две недели назад принесли, без колбасы. крупы печенье, масло, тушенка. Аптечки тоже не было», «к нам аптечка не дошла😂 Только продукты. Тоже интересно, куда ушла аптечка?😂😂😂», «Взяли на ярды, а кинули как собака на копейки, и ватники им зады лижут, рабы», «Нам, как многодетным принесли, уже два раза: колбасы нет и не было, аптечку тоже на видео первый раз увидела», – пишут харьковчане.

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