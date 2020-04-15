Мэр Харькова Геннадий Кернес радостно отчитался в соцсети об амбициозных планах о борьбе с эпидемией китайского вируса

На своих страницах в соцсетях он сообщил о том, что бизнесмен Александр Ярославский готов на базе медицинского центра Харьковского тракторного завода, где сейчас создается многопрофильный технопарк «Экополис ХТЗ», сделать лабораторию, не имеющую аналогов в Украине. Называться она будет «Экспертный лабораторно-диагностический центр инфекционных болезней и санитарной защиты», передает Politeka.net.

При этом градоначальник пообещал всяческую поддержку и заверил, что будут приглашены ведущие вирусологи, которых обеспечат всем необходимым и создадут передовые условия, где будут создаваться препараты и вакцины, причем не только от коронавируса.

Однако Кернесу напомнили о том, что планы планами, но городской власти есть и без лаборатории куда направить свои усилия. Например, на ремонт уже действующих больниц, которые на данный момент на передовой в борьбе с эпидемией, а также одного из главных медучреждений города – 4-й «неотложки».

Известный харьковский журналист Павел Федосенко показал на своей странице в соцсети, на что бы властям города не помешало обратить более пристальное внимание.

«Ярославский на базе медцентра ХТЗ задумал сделать "лабораторию, не имеющую аналогов в Украине". А Кернес выразил готовность «оказать необходимую поддержку и всем обеспечить». Ну да, все городские больницы уже обеспечены лучше некуда, ремонтам саудовские шейхи завидуют, почему бы и новую лабораторию не обеспечить?», – написал он, прикрепив к публикации фото из палат в Харьковской городской больнице скорой и неотложной помощи.

На снимках – убогие кровати, одна из которых без постели, вторая – с грязным матрацем в целлофане и не менее старым и грязным байковым одеялом, а также абсолютная разруха в палате.

Пользователи в некоторой мере философски отнеслись как к планам власти и бизнеса, так и к увиденному на снимках.

«Паш, читай внимательнее! Кернес пообещал всяческую помощь и поддержку проекту Ярославского на ХТЗ. Где тут про неотложку? 🤨», «На депозитном счету Харьковской области 1 млрд 210 млн грн. Интересно, они пойдут на зоопарк или на фонтаны?», «Моют денежки(», «такое во всех больницах. На фото - детская инфекционка. В кровати не хватало прутьев плюс острые крюки непонятного назначения, одеяла не стирают после вирусных больных, кровать для родителей - продавленная сетка. Все скрипит, в том числе и стекла в окнах, душа нет (формально есть, но в нашем был снят кран), горячая вода - мираж. Врачам особо дела не было, при наличии пустых палат детей и родителей с разными симптомами вперемешку селят вместе до выяснения», «Не, ну это же не нормально совсем, от слова п**дец», «Эти парни настолько в своих бошках застряли в 90х, что по-другому уже и не могут», – пишут под публикацией.

Напомним, на Харьковщине количество зараженных выросло почти вдвое за сутки.

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