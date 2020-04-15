За сутки количество зараженных китайским вирусом на Харьковщине увеличилось на 11

15 апреля по состоянию на девять часов утра лабораторно Covid-19 был подтвержден у 25 человек, передает Politeka.net cо ссылкой на информацию Министарства здравоохранения Украины.

Всего же в Украине китайским вирусом заболели 3764 человека (+392 новых случая за сутки), От болезни скончались 108 человек, выздоровели 143 украинца.

Лидерство по количеству зараженных по-прежнему держит Киев, где на данный момент 612 больных. Второе место – у Черновицкой области, там сейчас 589 зараженных. Замыкает тройку «лидеров» Ивано-Франковская область, где вирус подтвердился у 356 человек.

В Центр общественного здоровья Украины с начала 2020 года поступило 13187 сообщений о подозрении на Covid-19. 15 апреля таких сообщений 1213.

Тем временем в мэрии рассказали, как будут хоронить умерших от опасного вируса. Согласно информации, опубликованной на сайте горсовета Харькова, тела должны обрабатывать дезинфекционным хлорсодержащим раствором и помещать в непроникающий герметический пакет-мешок. Захоронение (кремация) осуществляется в плотно закрытом гробу.

Во время погребения допускается пребывание в помещении не более одного человека на 10 квадратных метров и на расстоянии 1,5 метра. Все присутствующие на похоронах будут ставиться на учет. Они должны будут указать дату и время пребывания на похороне, фамилию, имя, отчество, адрес проживания и контактный номер телефона.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине китайский вирус заподозрили у 11-месячного ребенка, однако после проведенных тестов диагноз не подтвердился.

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