Карантин из-за эпидемии китайского гриппа внес свои коррективы в празднование Пасхи 19 апреля

Харьковские священники рассказали верующим, как будет проходить обряд, передает «Город Х».

Пасхальные богослужения пройдут во всех храмах 130 города и области, однако прихожан призывают ограничится просмотром трансляций службы по интернету и телевизору, чтобы не подвергать риску заражения ни себя, ни близких, выстраиваясь в очереди у храмов.

По словам митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия, трансляция будет вестись только из тех храмов, где есть техническая возможность.

«Человечество постигла страшная беда – болезнь, которая называется коронавирус. Я призываю наших верующих людей – всех, кто живет в Харькове и в Харьковской области, прислушаться к призыву руководства страны, к советам врачей – в Пасхальную ночь оставаться дома и там молиться. Все богослужения будут проходить в режиме онлайн, благодаря телевизионной и интернет-трансляции вы все будете участвовать в празднике Пасхи Христовой», - заявил Онуфрий во время брифинга.

По его словам, и на Страстной неделе, и на Светлой седмице храмы будут открыты, люди смогут посетить их. Однако митрополит предупредил, что пускать в церковь будут лишь ограниченное количество человек, чтобы избежать скопления народа.

Куличи в харьковских магазинах будут продаваться уже освященные. Как сообщили в Харьковской епархии, их служители церкви освятят на предприятиях, где они выпекаются.

Епископ Харьковский и Богодуховский Митрофан (УПЦ Киевского патриархата) рассказал журналистам, что в селах священники будут освящать куличи, ходя по улицам. Прихожанам нужно будет выставить корзинки возле дворов.

Ранее мы писали о том, что на Пасху полиция будет работать в усиленном режиме. Следить за тем, чтобы люди не заходили в храмы, а на улице стояли друг от друга на расстоянии не меньше 2 метров, будут около 400 сотрудников полиции и 160 военнослужащих Нацгвардии.

Мы также рассказывали о том, что в Вербное воскресенье некоторые прихожане наплевали на карантин и выстроились в очереди у храмов за причастием, приведя туда даже детей.

Напомним, Зеленский экстренно обратился к украинцам из-за Пасхи.

Как сообщала Politeka, харьковские священники решили ударить по эпидемии.

Также Politeka сообщала, что патриарх Кирилл выдал миру молитву от китайского вируса.