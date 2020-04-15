Народные депутаты начали активно постить фотографии из Верховной Рады, на которых позируют в масках, демонстрируя, что соблюдают условия карантина

Вкупе с нашумевшими футболками «Имею право на ошибку», которые красовались на некоторых парламентариях, подобная показуха немало разгневала украинцев, передает Politeka.net.

Так называемый «героизм» парламентариев разнес в своем блоге известный харьковский адвокат, депутат мэрии Игорь Черняк. Он недоумевает, что такого сделали нардепы супергероического, чтобы спамить сети фотографиями в масках с Рады.

«Вы рискуете больше, чем врачи, которые каждый день ставят свою жизнь под угрозу и многим из которых приходится самим сбрасываться себе на респираторы, очки и прочие элементарные средства защиты? Вы большие герои, чем кассиры в супермаркетах, которые вынуждены за день контактировать с тысячами людей? Чем таксисты и водители транспорта, которые продолжают работать? Или чем пенсионеры, которые даже в условиях карантина вынуждены ходить на работу, потому что на ту самую тысячу доплаты, которую вы им выделили, можно купить аж 4 литра антисептика и 5 респираторов?», – интересуется Черняк.

Сюда же он добавил пожарных, которые противостоят огню в Чернобыльской зоне, и военных, сидящих в окопах без масок, антисептиков и одноразовых перчаток.

«Чем вы кичитесь? Что вы хотите сказать вот этими своими карантинными фоточками? Честно, тошнит уже от ваших рож! Что в масках, что - без!», – эмоционально подытоживает юрист свою публикацию.

«А если бы в таких футболках вышли врачи, учителя, водители и другие, представляю, какой бы вой начался со стороны таких "слуг народа")», «Что они хотят нам этим сказать, что у них в мозгах, какие там процессы проходят?», «Кто-кто, а они точно не имеют такого права!», «Я не понимаю, у них болезнь все время фото делать ? Их до Рады врачи проверяли на адекватность. Или они думают, что это сцена?», – пишут под публикацией читатели.

Напомним, гламурная «слуга народа» похвасталась богатствами.

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