Карантин внес свои коррективы в сценарий предпасхальных и пасхальных праздников, однако оказалось, что законы писаны не всем

Как известно, Кабмин ужесточил условия карантина и запретил массовые мероприятия, однако, судя по тому, как верующие ринулись в храмы на Вербное воскресенье, уже можно говорить, что вынужденная изоляция может затянуться гораздо дольше, чем обещает власть. Тем более, что впереди – празднование Пасхи, передает Politeka.net.

Свои мысли по поводу поведения особо верующих высказал известный харьковский юрист и депутат мэрии Игорь Черняк на странице в Фейсбуке.

Он опубликовал снимок, сделанный возле одного из храмов в Днепре. Как видно на фото, у церкви полно верующих, которые даже детей привели причаститься, наплевав на предупреждения об опасности заражения китайским вирусом.

«Можно ввести карантин. Закрыть метро. Остановить экономику. Штрафовать за прогулки в парках и пробежки на стадионе. Только всё это, извините меня, до одного места... пока люди стоят в очереди, чтобы причастить себя и детей из одной ложечки!», – пишет он.

Автор подчеркивает, что все мировые религии из-за пандемии вынуждены были менять свои порядки. Например, Папа Римский читает послание городу и миру на пустой площади в Ватикане, святыни в Медине и Мекке закрыты на неопределенное время, однако Украина и тут – «впереди планеты всей».

«У нас ведь есть самый каноничный православный патриархат! И самые правильные прихожане! Будем клясть власть, скупать гречку и антибиотики про запас, и стоять в очередях, чтобы посвятить вербу! Ведь как без вербы-то? А вдруг эпидемия разгорится, а мы без освяченной вербы?», – иронизирует Черняк.

Подытоживая все, он советует недели через 3-4 не удивляться тому, откуда возьмутся жуткие цифры в статистике вируса.

Отметим, что в Харькове прихожане не отставали от Днепра, и фото очередей у церквей появились и в местных группах. Адекватная и законопослушная част горожан по этому поводу не сдерживали эмоций.

«Страшно подумать, что начнется после лобзаний христосевоскресевоистинувоскресе. Фу, и в обычные годы тошнило от этих предрассудков, а теперь они еще и опасны для жизни и здоровья», «А священники, которые причащают, в масках)», «Естественный отбор в действии», «А если подумать, что каждая такая бабушка сходит теперь со свяченой вербочкой к другой бабушке, которая не смогла сходить в церковь», «Если никакая сила не удерживает этих бабушек дома, то все остальные просто бессильны», «А интересно - у самих батюшек чувства самосохранения нет?.. Их же тоже могут заразить. И сколько таких примеров на западной Украине», «А детям гулять нельзя! Вы шо? Сидите дома», «Зачем? В душе важнее, верить! Быть человеком! Поцеловать и разнести заразу 😡😡😡 Глупо, о близких, не думают! О себе уже ясно 😨😨😨», – пишут в комментариях.

Напомним, стало известно, кого и как будут наказывать за нарушение карантина на Пасху.

Как сообщала Politeka, украинцы массово ринулись в храмы во время карантина, люди в отчаянии: "А на кого ещё надеяться?".

Также Politeka писала, что поминальные дни в Украине могут отменить, появилось официальное заявление.