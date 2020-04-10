После ужесточения условий карантина большинство харьковчан лишились возможности даже прогуляться по парку, чтобы не нарваться на штраф

Согласно новому распоряжению Кабмина, запрещены прогулки в парках, скверах и прибрежных зонах. Однако запрет не распространяется на владельцев собак, передает Politeka.net.

В группе «Брутальный Харьков» опубликовали снимок, на котором несколько полицейских патрулируют парк Горького на предмет выявления нарушителей карантина.

«❗️Каждые 3-4 часа вот такая группа обходит ВЕСЬ Парк Горького, и выгоняет/штрафует ВСЕХ, кроме собачников», – говорится в подписи.

Пользователи тут же взялись возмущаться тому, что собачников поставили приоритетнее, чем мам с детьми, а некоторые резонно замечают, что выгул животных в этом парке запрещен. Но, в любом случае, сложившуюся ситуацию большинство горожан считают абсурдной.

Более того, судя по фото, полицейские сами нарушают условия карантина, поскольку собираются больше двух.

«Ничего себе! Вот это место для выгула собак!🥺😨», «дороговато для Харькова место выгула собак оборудовали», «Я, конечно, понимаю - животные, а как же дети, им же гулять надо!», «Собака на все случаи жизни – и за газ заплатить, и на улице погулять))))», «С собачками вход в парк вообще запрещён!», «С собаками можно, а с детьми нельзя? В таком огромном парке просто нельзя гулять, дышать свежим воздухом. Не кататься на качелях и соблюдать дистанцию можно было, но проще всё детям запретить», «Как можно штрафовать или не штрафовать в парке Горького собачников, если вход с собаками туда запрещен?», «Собаки важнее детей, собакам пособия платить не надо», «С собаками можно, а с детьми нет, совсем одурели», «Отлично! А за то, что собаки, извините, «гадят» в парке, тоже штрафуют? Или хозяева собак с пакетиками с ними гуляют?», – пишут под публикацией.

Ранее мы писали о том, что на выходных жителей Харьковщины массово начнут штрафовать за нарушение правил карантина. Об этом предупредил руководитель ХОГА Алексей Кучер.

Напомним, харьковчане решили озолотиться на домашних любимцах во время карантина.

Как сообщает Politeka, в Харькове пенсионерка поплатилась за выгул собаки.

Также Politeka писала, что в Харькове маршрутчик избежал штрафа за нарушение "правила 10-ти".