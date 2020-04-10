Затянувшийся карантин и отсутствие работы у многих украинцев – не повод не платить за коммунальные услуги

Харьковчане жалуются на то, что даже в такой сложный период от платежек никуда не деться.

Так, в группе «Типичное ХТЗ» опубликовали послание от КП «Жилкомсервис», в котором подчеркивается, что карантин карантином, а платить надо.

Жителям дома напоминают, что у них задолженность почти 243 тысячи гривен за услуги, и убедительно просят оплатить квартирную плату.

«Время карантина не освобождает жителей от оплаты за квартирную плату и другие услуги», – выделено жирным шрифтом в объявлении.

«Вдруг вы не знали, что карантин – не повод накапливать долги. Один только вопрос: я сижу без работы, соблюдаю карантин, удалённо работать нет возможности, как быть в этой ситуации?», – пишет автор публикации.

Пост вызвал оживленное обсуждение. Часть харьковчан намекают на то, что за услуги, судя по сумме, не платили еще до карантина, другие же традиционно ругают власти на чем свет стоит.

«Так президент же сказал, что не платить можно во время карантина!», «Вам показать квитанцию гепа-мусор?», «Сумма в 242 тысячи образовалась во время карантина, до этого автор все оплачивал в полном объёме?», «Я полагаю, что карантин – это выкачка последних финсредств из народа. Меня интересует, что дальше?», «Ну чего вы переживаете? Наимудрейшие правители (да продлятся дни их избравших) всё предусмотрели: ломбарды вас ждут...», «Я тоже за март не заплатил! Начну платить, когда прекратят долб***зм с карантином и пересекут спекуляцию», «Самый трогательный пункт: Квартплата и другие УСЛУГИ. Квартплата - чистые поборы. Жилкомсервис никаких УСЛУГ не предоставляет», «Во многих странах освободили от уплаты ЖКУ на время, дают пособие, даже бесплатные маршрутные автобусы! А у нас :отбирают последнее», «Да пошли они… Будет работа у людей, будет и оплата», – пишут в комментариях под публикацией.

Напомним, зараженных на Харьковщине все больше.

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