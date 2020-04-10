Если образцово-показательная палата выглядит так, что что же творится в простых?

Пока власти Харьковщины со всех утюгов уверяют о готовности региона к борьбе с эпидемией китайского вируса, реальность демонстрирует совершенно иную картину

О том, как на самом деле область готова к приему больных с COVID-19, показал известный харьковский журналист Павел Федосенко на примере Купянской центральной районной больницы, которая будет принимать пациентов с подозрением на заражение.

Более чем красноречивое фото из палаты медучреждения он опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

В центре кадра – железная пружинная кровать с любовно взбитой подушечкой и заправлена чистой простыней. Правда, можно заметить, что железный каркас койки видал виды и предательски посвечивает ржавчиной. Рядом – стойка для капельницы, емкости для перчаток и ветоши, кипячения шприцов и прочие медицинские атрибуты.

Завершают картину обрезанные пластиковые бутылки на заднем плане.

Публикация собрала более полусотни комментариев, в которых пользователи высказались по поводу «готовности» области к борьбе с китайским вирусом.

«Так это еще и показательная палата - вон кровать как застелена, белье чистое и не рваное)», «Подушечку любовно взбили», «А чо рыдаю? Застелено очень аккуратно. И кровать хорошая, такие в 1943 г. жена Черчилля дарила советским госпиталям», «Пан предпочитает необрезанные бутылки? Типа а все остальное на этом фото просто прекрасно?! Кастрюля "для використаних перчаток", лохань "для дезинфекции", последний автоклав из разграбленного большевиками музея Пирогова -- да ради этого снимка в комнату снесли все причудливое из нескольких больниц и акушерских пунктов!», «Камера Зайцевой выглядит лучше», – пишут под фото.

Позже на эту тему высказался и депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк, показав, в каких условихя лечат больных с вирусом в Италии, куда Украина отправляет помощь и врачей.

«Власти Украины отправляют гумманитарку в Италию. Потому что в Купянске у нас всё готово и все всем обеспечены!», – сыронизировал он.

Ранее мы рассказывали о том, что за последние три года в Харькове на ремонт больниц выделили меньше денег, чем на два фонтана с обезьянами.

Напомним, губернатор Кучер проговорился о превращении ОСК "Металлист" в госпиталь.

Как сообщала Politeka, харьковчане повторили путь Италии и вышли на балконы.

Также Politeka писала, что харьковчанин показал, как избежать штрафа за отсутствие маски на карантине.