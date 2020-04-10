Подозрение на коронавирус зафиксировано у девяти медицинских работников на Харьковщине

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, передает Politeka.net.

Он подчеркнул, что они не связаны с обслуживанием больных коронавирусом. Шесть из них госпитализированы, еще трое находятся на самоизоляции.

47 медработников определено в качестве контактных лиц, 30 из которых контактировали с коллегой, у которого впоследствии зафиксировали подозрение на COVID-19. 17 медиков с разных больниц контактировали с лицами, у которых зарегистрировано подозрение на коронавирус.

Кроме того, губернатор упомянул о пятерых харьковчанах, у которых подтвердился диагноз COVID-19.

Три человека сейчас в больнице, причем одного перевели в реанимацию, поскольку его состояние ухудшилось, сейчас он на поддержке увлажненным кислородом.

Кроме того, госпитализированы 13 граждан, у которых пока не подтвержден диагноз. Из них двое –на поддержке увлажненным кислородом, но не в реанимации. Всего на лечении в инфекционных больницах по состоянию на утро 9 апреля находилось 16 человек.

Двое других больных с подтвержденным диагнозом, а также люди с подозрением на коронавирус - в самоизоляции.

Ранее мы писали о том, что Кучер пригрозил штрафами харьковчанам, которые на выходных появятся на улице. Он сообщил, что в эти дни будут усилены патрули полиции и привлечена Нацгвардия, и на нарушителей условий карантина начнут массово составлять административные протоколы.

Кроме того, недавно губернатор допустил, что ОСК «Металист» может быть превращен в полевой госпиталь, куда будут свозить людей с подозрением на коронавирус.

На утро 10 апреля, на Харьковщине подтвердился еще один случай коронавируса. Таким образом, количество заболевших достигло шести.

Напомним, полиция взялась за злостных нарушителей карантина на Харьковщине.

Как сообщала Politeka, в Харькове маршрутчик избежал штрафа за нарушение "правила 10-ти".

Также Politeka писала, что харьковчанин показал, как избежать штрафа за отсутствие маски на карантине.