Жители Харьковщины, которые на выходных решат сунуться на улицу, дорого за это заплатят
11 и 12 апреля полиция и Нацгвардия будут работать в усиленном режиме, поэтому тем, кто нарушает карантин, не избежать штрафов.
Об этом заявил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, передает Politeka.net. Соответствующее видео чиновник опубликовал на своей странице в Фейсбуке.
По его словам, люди должны понять «всю ответственность момента».
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«Сейчас очень многое зависит от нашего сознательного отношения к карантину. Карантин работает, и есть все шансы, что страна сможет ослабить ограничения уже в мае. Это даст возможность выйти на работу тысячам людей и оживить бизнес. Несоблюдение карантина может привести к возгоранию эпидемии. И как результат - даже в продлении карантина до сентября», – заявил он.
Кучер просит людей потерпеть «ради жизни и здоровья окружающих»
«Верю в вашу ответственность. Рассчитываю на понимание и поддержку», – добавил он, не забыв поблагодарить ответственных граждан, которые придерживаются карантина, а также тех, кто работает в таких условиях.
В комментариях речь губернатора вызвала, мягко говоря, недовольство.
«А усиление полиции и Нацгвардии – чтобы больше ободрать граждан?», «Полиция в усиленном режиме, надо как больше штрафов навыписывать, наверное, тоже план на это есть», «Хватит устраивать репрессии! Сколько ПЦР тестов на самом деле делают в сутки?! Сколько больных?! Хватит уже врать нам тут, скрывать настоящую правду!», «Вы, д*билы, сначала маски бесплатно и антисептики раздайте, а потом говорите о штрафах и, вообще, чрезвычайного положения никто не объявлял!», «Когда уже поверим мы в вашу ответственность? Может, хватит страдать? Когда уже хоть что-то будет для счастья? Специально делаете эксперименты, что не все так плохо, может быть ещё хуже?! Вы можете и в пожизненном карантине сидеть. Дайте людям работать, коммунальные платежи никто не отменяет», «Нет больше сил терпеть этот маразм», – пишут пользователи.
Напомним, мошенники нашли способ проникнуть в квартиры харьковчан на карантине.
Как сообщала Politeka, Комаровский рассказал, можно ли гулять с детьми во время карантина.
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