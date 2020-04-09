Жители Харьковщины, которые на выходных решат сунуться на улицу, дорого за это заплатят

11 и 12 апреля полиция и Нацгвардия будут работать в усиленном режиме, поэтому тем, кто нарушает карантин, не избежать штрафов.

Об этом заявил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, передает Politeka.net. Соответствующее видео чиновник опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, люди должны понять «всю ответственность момента».

«Сейчас очень многое зависит от нашего сознательного отношения к карантину. Карантин работает, и есть все шансы, что страна сможет ослабить ограничения уже в мае. Это даст возможность выйти на работу тысячам людей и оживить бизнес. Несоблюдение карантина может привести к возгоранию эпидемии. И как результат - даже в продлении карантина до сентября», – заявил он.

Кучер просит людей потерпеть «ради жизни и здоровья окружающих»

«Верю в вашу ответственность. Рассчитываю на понимание и поддержку», – добавил он, не забыв поблагодарить ответственных граждан, которые придерживаются карантина, а также тех, кто работает в таких условиях.

Друзі, залишайтеся вдома! 11 та 12 квітня всі органи правопорядку працюватимуть у посиленому режимі. Патрулювання Нацполіції та Нацгвардії буде максимально активним. Тож ті, хто порушує карантин, не уникнуть штрафів. ⠀ Але я дуже хочу, щоб люди на Харківщині залишалися вдома не для того, щоб уникнути покарання. ⠀ Я хочу, щоб ви розуміли всю відповідальність моменту. Зараз дуже багато залежить від нашого свідомого ставлення до карантинних обмежень. ⠀ Карантин працює, і є всі шанси, що країна зможе послабити обмеження вже в травні. Це дасть можливість вийти на роботу тисячам людей та оживити бізнес. Недотримання карантинних обмежень може призвести до спалаху епідемії. І як результат – навіть до подовження карантину до вересня. ⠀ Дуже прошу: потерпіть ще трохи. Заради життя і здоров’я людей, які вас оточують. Заради того, щоб скоріше повернутися до нормального життя. ⠀ Вірю у вашу відповідальність. Розраховую на розуміння й підтримку. ⠀ Велике спасибі всім тим, хто дотримується карантинних обмежень, зберігає дистанцію на вулиці, залишається вдома, самоізолюється. Завдяки вам ми зможемо швидше завершити карантин та заповнити нині пусті вулиці міста веселими компаніями, сміхом та позитивними емоціями. ⠀ Від імені всієї Харківщини дякую всім тим, хто не може залишитися вдома та працює для нас сьогодні. ⠀ Друзі! Будьте здорові! Gepostet von Олексій Кучер am Donnerstag, 9. April 2020

В комментариях речь губернатора вызвала, мягко говоря, недовольство.

«А усиление полиции и Нацгвардии – чтобы больше ободрать граждан?», «Полиция в усиленном режиме, надо как больше штрафов навыписывать, наверное, тоже план на это есть», «Хватит устраивать репрессии! Сколько ПЦР тестов на самом деле делают в сутки?! Сколько больных?! Хватит уже врать нам тут, скрывать настоящую правду!», «Вы, д*билы, сначала маски бесплатно и антисептики раздайте, а потом говорите о штрафах и, вообще, чрезвычайного положения никто не объявлял!», «Когда уже поверим мы в вашу ответственность? Может, хватит страдать? Когда уже хоть что-то будет для счастья? Специально делаете эксперименты, что не все так плохо, может быть ещё хуже?! Вы можете и в пожизненном карантине сидеть. Дайте людям работать, коммунальные платежи никто не отменяет», «Нет больше сил терпеть этот маразм», – пишут пользователи.

Напомним, мошенники нашли способ проникнуть в квартиры харьковчан на карантине.

Как сообщала Politeka, Комаровский рассказал, можно ли гулять с детьми во время карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове показали, как власть "позаботилась" об украинцах на карантине.