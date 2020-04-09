Во время карантина количество мошенников в Харькове увеличилось в геометрической прогрессии

Чтобы втереться в доверие и высмотреть, что у кого есть в квартире, зачастую злоумышленники представляются сотрудниками коммунальных служб, которым большинство харьковчан еще доверяют, передает Politeka.net.

Как сообщили в пресс-службе АО «Харьковгоргаз», в Московском районе города по многоэтажкам ходили мошенники в спецодежде сотрудников предприятия и пытались попасть в квартиры под предлогом проверки работы газового оборудования и счетчиков газа, после чего требовали оплату.

На предприятии напомнили абонентам, что во время карантина «Харьковгоргаз» не работает. Исключение – аварийно-диспетчерская служба предприятия. Поэтому с 17 марта проверки, замена газового оборудования, установка счетчиков газа приостановлены до окончания карантина.

К тому же, чтобы не попасть на уловку мошенников, газовщики дали рекомендации, как отличить настоящих сотрудников «Харьковгоргаза» от преступников:

«Будьте осмотрительными и внимательными. Не дайте псевдогазовщикам ввести себя в заблуждение. Напоминаем, что сотрудник газовой компании имеет при себе служебное удостоверение с фотографией, указанием должности, логотипом и печатью предприятия».

В случае, если «гости» не показывают запрошенный документ или удостоверение вызывает подозрение, необходимо сообщать в полицию по телефону «102».

Ранее мы писали о том, что во время карантина в диспетчерской службе «Харьковгоргаза» участились ложные вызовы пожарно-спасательной службы. Отмечается, что сотни звонков делают дети.

Так, за одни сутки аварийно-диспетчерская служба 104 АО «Харьковгоргаз» получает около 200 звонков, и весомая их часть (15-20%) оказываются заранее ложными, так как являются выходками детей или взрослых людей.

На предприятии отмечают, что за ложные вызовы предусмотрено административное наказание и уголовная ответственность. За этим следует нарушение статьи 183 Кодекса Украины об административных правонарушениях за «заведомо ложный вызов специальных служб».

Напомним, харьковчане массово лишились квартир после мошеннической схемы.

Как сообщала Politeka, опасное развлечение харьковских подростков попало на видео.

Также Politeka писала, что харьковчан «разводят» при покупке машин из-за границы.