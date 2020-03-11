Нужно быть предельно внимательными, чтобы не влететь на деньги

Известный харьковский адвокат Евгений Мельниченко показал, с чем могут столкнуться горожане, решившиеся на покупку автомобиля из США

«Американцы» заполонили дороги украинских городов, поскольку побывавшие в ДТП заокеанские авто можно купить существенно дешевле, чем в Украине, и даже вместе с ремонтом машина обойдется новому владельцу по цене, намного доступнее, чем такая же дома.

Однако покупка авто из США – это лотерея. Среди сотен фирм, которые покупают ТС на аукционах, привозят их в Украину и продают после ремонтных работ (по желанию клиента), попадаются и непорядочные товарищи, которые норовят «обуть» доверчивого клиента. Какие опасности поджидают потенциальных покупателей авто из США, рассказал на своем YouTube-канале адвокат Евгений Мельниченко.

Так, по его словам, мошенники придумали целый ряд уловок, как заработать на человеке, решившем купить американское авто. Например, очень часто они советуют якобы проверенную СТО для ремонта машины, побывавшей в ДТП. Когда клиент приходит туда, ему считают стоимость ремонта по цене замены новых деталей. В ходе же работ они просто рихтуют старые запчасти, а потом пытаются покупателя убедить, что все детали новые, а при этом, отмечает Мельниченко, умудряются «закрутить все пластиковые детали на обычные украинские саморезы».

В качестве примера он показал автомобиль FIAT, с которым с американцами проблем не было, а вот в Украине они как раз и начались.

Так, клиент оплатил химчистку салона, однако получил грязные пятна и разводы на сидении.

Возникли вопросы и к отрихтованной двери багажника, за которую взяли деньги, как за новую. Не менее «впечатляет» и то, что блок крепления ремня безопасности болтался совершенно незакрепленный. Адвокату продавцы пояснили, что «не подошли болты», за которые они взяли 500 гривен за один.

В результате переоборудование «американца» под украинские реалии обошлось покупателю дороже, чем автомобиль купили на аукционе в США.

Что еще примечательного в ремонте американского авто по-украински, смотрите дальше.

Ранее мы писали, что в Харькове автомобильные воры взялись за свои грязные дела с новой силой и уже одними аккумуляторами и магнитолами довольствоваться не желают. Теперь они бросились разбирать машины жителей города, снимая с них детали для того, чтобы потом использовать их для ремонта американских машин.

Напомним, известный адвокат бросил вызов иностранцу-мажору, сбившему харьковчанку.

Как сообщала Politeka, пользователей сети поразил циничный вор на харьковской автомойке.

Также Politeka писала, что владельцев дорогих авто заставили нервничать.