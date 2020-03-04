Гражданин России обворовывал харьковчан с помощью двух подельников

Преступную группировку раскрыла Служба безопасности Украины. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил пресс-секретарь областного управления Службы Владислав Абдула, передает Politeka.

Как выяснили отрудники подразделения кибербезопасности и следователи СБУ, россиянин на одном из хакерских форумов познакомился с двумя харковчанами. Далее свои действия злоумышленники согласовывали через популярный мессенджер.

По наводке нового знакомого украинцы купили «скиммерное» оборудование, с помощью которого считывали данные с пластиковых карт и фиксировали PIN-коды.

Незаметно злоумышленники устанавливали скиммеры на банкоматах и терминалах самообслуживания одного из украинских банков. Оборудование позволило им получать персональную информацию клиентов и, изготовив поддельные карточки, снимать чужие деньги.

Первого преступника правоохранители поймали на горячем: он как раз пытался снять наличные в одном из харьковских банкоматов. Во время обысков по местам жительства подозреваемых, силовики нашли и изъяли незаконное оборудование, поддельные банковские карты, компьютерную технику.

На данный момент решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст.359 (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств негласного получения информации) Уголовного кодекса Украины.

Какую сумму удалось похитить злоумышленникам, правоохранители пока не говорят.

Ранее мы уже предупреждали харьковчан о том, что банкоматах «ПриватБанка» находят скиммеры. Соответствующие фотографии опубликовали в соцсетях.

Например, этот снимок сделан у банкомата на перекрестке улицы Валентиновской и проспекта Тракторостроителей, возле дома №83. Жителей Салтовки да и всего города просят быть внимательными.

Скиммер – миниатюрное считывающее переносное устройство, которое может крепиться к банкомату. Такие приспособления помогают мошенникам воровать данные банковских карт: ее реквизиты, ПИН-код и так далее. Иными словами — всю информацию, записанную на магнитной полосе.

К банкоматам скиммеры крепятся с помощью обычного двустороннего скотча или застежки-«липучки». Например, если клавиатура была вогнутой, то специальная накладка сделает панель более плоской. Также скримминговое устройство может изменить сами клавиши: они будут либо утоплены в панель клавиатуры, либо, наоборот, слишком сильно выпирать. Производители банкоматов в последние годы стали устанавливать на банкоматы специальные устройства, позволяющие распознавать скиммеры.

Напомним, воры болгаркой распотрошили банкомат.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк угодил в скандал с начислением левых долгов.

Также Politeka писала, что в Харькове поймана банда, которая семь лет грабила инкассаторов.