Карантин, введенный из-за эпидемии китайского вируса, внес свои коррективы в празднование Пасхи
На Харьковщине мероприятия по случаю праздника пройдут 18-19 апреля и будут отличаться от традиционных, передает Politeka.net со ссылкой на ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Богослужения пройдут в 130 храмах Харькова и области. Ожидается, что участие в этих мероприятиях примут около 10 тысяч граждан. К обеспечению правопорядка планируют привлечь около 400 сотрудников полиции и 160 военнослужащих Нацгвардии.
Чтобы избежать нарушений условий карантина, все службы будут проходить в закрытом храме без доступа людей в помещения здания. Пребывание граждан во время богослужения в помещении церкви уже будет считаться нарушением карантина и повлечет штраф и опечатывание храма.
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А вот пребывание на прилегающей к храму территории разрешено с соблюдением требований постановления КМУ в защитной маске и перчатках с учетом расстояния между верующими до двух метров.
По окончании богослужения храм может быть открыт в течение дня для посещения прихожанами, но при условии пребывания в помещении не более двух человек одновременно. Также на время карантина и особых мероприятий в храмах не будут проводиться крещения, венчания и другие обряды.
Правоохранители призвали граждан соблюдать карантин и учитывать тот факт, что патрулирование прилегающей к храмам территории в дни праздничных богослужений будет проводиться в усиленном варианте.
Что же касается богослужений, то представители церквей призвали прихожан поучаствовать в молитвах с помощью средств трансляции.
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