Китайский вирус продолжает свое наступление на Харьковщину
По состоянию на утро 27 апреля в Харькове и области зафиксировала 196 подтвержденных случаев заражения COVID-19, передает Politeka.net со ссылкой на информацию Харьковского областного лабораторного центра. Это на 49 случаев больше, чем за прошлые сутки.
Наибольшее количество случаев COVID-19 зафиксировано в Харькове, где заразились 100 человек. На втором месте – Змиевский район, где 27 больных, на третьем – Валковский – 24 гражданина с подтвержденным диагнозом.
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Болезнь унесла четыре жизни, 15 человек выздоровели.
Новый очаг заболевания обнаружен в селе Стрелечья под Харьковом, где находится Харьковская областная психбольница №1.
По словам главы ХОГА Алексея Кучера, источником заражения стала санитарка, которая живет в другом населенном пункте. Сейчас она находится на самоизоляции.
«Всего коронавирус обнаружили у 11 человек. Еще 30 проб отправлены на исследование. В целом планируется протестировать всех пациентов и сотрудников больнице. Это более 500 человек», – пояснил чиновник.
Ранее в Стрелечьей заболели три медика, а также патрульный полицейский, родственники которого работают в медучреждении.
Из-за вспышки COVID-19 одно из отделений больницы, восьмое, закрыли на карантин. Более того, вечером 25 апреля в селе Стрелечья установили круглосуточный контрольно-пропускной пункт. Проезд в село разрешен только для местных жителей или зарегистрированных в населенном пункте людей. Также на пунктах КПП медработники должны проводить температурный скрининг.
Напомним, в Харькове разгорелся скандал из-за "защиты" медиков.
Как сообщала Politeka, харьковских чиновников наделили новыми полномочиями на период карантина.
Также Politeka сообщала, что гипермаркеты установили заоблачные цены на маски.