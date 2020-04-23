2020 год объявлен в Харькове годом медицины, однако на эту самую медицину в городе смотрят по остаточному принципу

Так, на сессии горсовета депутаты приняли решение в разгар карантина и эпидемии китайского вируса выделить 400 миллионов гривен на строительство зоопарка, а на приобретение медпрепаратов, дезинфекторов и расходных материалов – всего 47 миллионов.

Об этом на своей странице в Фейсбуке пишет харьковский журналист Дмитрий Коган.

«В ответ на замечание депутата Игоря Черняка, что во время пандемии городу необходимо значительно больше выделять средств на здравоохранение, в том числе и доплату к мизерным зарплатам медработников, Кернес ответил, что доплату врачам должно финансировать государство», – отметил автор

Градоначальник подчеркнул, что борьбу с коронавирусом ведут лечебницы областного подчинения, однако Коган подчеркнул: есть официальная информация о двух медиках именно городских больниц, которые подхватили коронавирус через контакты с зараженными пациентами.

Однако у городских властей – свои приоритеты.

«На строительство зоопарка в мэрии хотят потратить еще 1,058 миллиарда, большая часть из которых пойдет на строительство различных тематических зон. Так, например, вольер для белых медведей обойдется городу на пять миллионов дороже, чем сумма, выделенная на поддержку медучреждений в период карантина. Это все, что вам нужно знать о «Годе медицины в Харькове», который объявила власть», – резюмировал журналист.

Ранее мы писали о том, что Кернес поскандалил с депутатом Черняком из-за денег на медицину и пообещал ему выделить клетку в новом зоопарке, подписав ее именем строптивого юриста.

По состоянию на 23 апреля в Харькове зафиксировано 49 случаев заражения коронавирусом. Всего в региона 101 подтвержденный случай заражения COVID-19.

Напомним, журналиста, критиковавшего Кернеса, избили прямо у дома.

Как сообщала Politeka, Кернес придумал, как создать массовку на 9 мая.

Также Politeka писала, что на Харьковщине чиновники решили на карантине обзавестись клумбой за 190 тысяч.