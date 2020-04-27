Во время карантина власти Харькова закрыли все рынки, однако супермаркеты и строительные гипермаркеты продолжают работать

О том, почему там, где риск заражения гораздо выше, чем на свежем воздухе, торговля кипит, а мелкий бизнес остался не при делах, поинтересовался в группе «Харьков 1654» один из предпринимателей города, передает Politeka.net.

«Скажите, пожалуйста, где логика? Закрывать рынки, которые в большинстве своем находятся на открытом воздухе, но при этом оставлять открытые гипермаркеты и супермаркеты, в которых сейчас огромное скопление людей. Что делать тем людям, которые сегодня остались без работы? Что делать предпринимателям, у которых деньги в товаре? Что делать людям, которых принуждают платить за аренду, и при этом неоткуда брать деньги. Где логика: закрыть рынки и оставить открытыми гипермаркеты? С каким коронавирусом мы боремся? Просто объясните народу, почему так!?», – говорит мужчина в кадре.

Его обращение вызвало широкий резонанс, и десятки пользователей оставили свои комментарии под видео. Одни уверяют, что в супермаркетах легче соблюдать санитарные нормы, другие же уверены, что таким образом власти пытаются уничтожить малый бизнес в пользу крупного.

«Господи, та что не ясно, в отличии от рынков, в супермаркетах ТИПО хоть какая-то санитария и возможен контроль потока людей, вот из этого и исходят... и не только в Харькове, а по всей Украине», «Нет там никакого контроля потока людей, как и санитарии нет. Толпы в супермаркетах никто не контролирует», «Все сказано верно: мелкий бизнес стирают умышлено и бросают на выживание!», «В самом вопросе и есть ответ. Рынки для того и закрыли, чтоб "все десятки тысяч людей" ежедневно приходили только в супермаркеты, а не к конкурентам из малого бизнеса», – пишут люди.

Как известно, в связи с карантином в Харькове официально закрыты крупные рынки, однако, по словам местных жителей, некоторые, несмотря на запрет, продолжают работать.

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