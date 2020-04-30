В Харьковской области китайский вирус диагностирован у 65 работников здравоохранительных учреждений

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на информацию главы Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера.

По состоянию на 30 апреля диагноз подтвержден у 249 человек. Новые случаи коронавируса зафиксировали у жителей Харькова, Харьковского и Змиевского районов.

В больницах находятся 98 граждан, еще 127 – на самоизоляции. Три человека – в тяжелом состоянии, один из них подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, двое – на кислородной маске.

Под подозрением на коронавирус находятся 144 человека, из которых 109 – в больнице, а 35 – на самоизоляции.

С начала пандемии на Харьковщине зафиксировано 514 подозрений COVID-19: 249 случаев подтвердились, 121 опровергнут, 25 человек выздоровели и четыре умерли.

В регионе зафиксированы вспышки коронавируса в психиатрической больнице в селе Стрелечье, а также в селе Высокополье Валковского района, где от коронавируса умерли две пенсионерки. Оба населенных пункта закрыты на карантин.

Ранее мы писали о том, что на Харьковщине разгорелся скандал с обеспечением медиков скорой помощи средствами защиты. Большинство работников боятся открывать реальное состояние вещей из-за ряда угроз, а об их проблемах написал бизнесмен Юрий Сапронов.

О том, что на самом деле происходит в службе скорой попомощи, журналистам также рассказали медики, которые работают на подстанции №1 на улице Отакара Яроша.

«Они сказали правду. Для них профессионализм, врачебная этика, честность важнее глупости их руководителей. На кону и жизнь харьковчан, и жизнь врачей. У которых, условно, один респиратор на машину, или нет защитных щитков, или нет костюмов, или нет бесконтактного термометра».

Напомним, что ждет харьковчан в случае подтверждения коронавируса.

Как сообщала Politeka, харьковских чиновников наделили новыми полномочиями на период карантина.

Также Politeka сообщала, что гипермаркеты установили заоблачные цены на маски.