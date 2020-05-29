Количество заразившихся китайским вирусом на Харьковщине преодолело тысячный рубеж

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Харьковский областной лабораторный центр МОЗ.

По состоянию на утро пятницы,29 мая, на Харьковщине подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано 1011. Из них 381 человек выздоровел, 43 умерли.

На сегодня под подозрением остаются 2533 случая, 422 подозрения опровергнуты после проведенной диагностики.

Среди заболевших – 224 медиков. Из них 148 человек уже выздоровели. В областной инфекционной больнице, которая фактически находится на передовой в борьбе с вирусом, заболели 29 врачей и персонала больницы, в том числе и главный врач Павел Нартов. Из них выздоровели уже 10 человек.

Подтвержденные случаи заболевания зарегистрированы в четырех районах области: Краснокутском, Двуречанском, Близнюковском и Барвенковском.

Ранее мы сообщали, что в областной инфекционке разгорелся грандиозный скандал из-за того, что руководство области обвинило главврача в несвоевременной закупке лекарств и спецсредств, из-за чего вирус распространился в регионе.

На это руководитель медицинского учреждения Павел Нартов заявил, что больница имеет право тратить только малую часть из общей суммы, выделенной бюджетом области на год, а все обвинения в ненадлежащем исполнении обязанностей опроверг. По его словам, руководство больницы с самого начала держало ХОГА в курсе ситуации с вирусом, обеспечением и нехваткой персонала, а также предложило свои протоколы лечения вируса, которые остались без реакции.

Напомним, с понедельника в Харькове заработают детсады.

Как сообщала Politeka, харьковские школьники взмолились о помощи у Зеленского.

Также Politeka писала, что вирус оставил харьковских студентов без жилья.