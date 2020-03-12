В Харькове, как и в целом по Украине, вводится трехнедельный карантин из-за угрозы распространения коронавируса

Что на данный момент происходит в городе и как он готовится жить во время карантина, рассказали журналисты издания KHARKIV Today.

С 12 марта в учебных зведениях, начиная с детсадов и заканчивая вузами, вводятся ограничения. Ньюсмейкером вчерашнего дня стал мэр города Геннадий Кернес, который в соцсетях сообщил о том, что в Харькове будут закрыты театры и кинотеатры, цирк, развлекательные центры и игровые зоны в шоппинг-моллах, а вот школы и детсады будут работать.

Такое решение он пояснил тем, что в школах пошел на спад уровень заболеваемостью ОРВИ, а также тем, что работающим родителям просто некуда девать своих детей. По его словам, водить или нет детей в школу и детсад, взрослые будут решать самостоятельно. Кроме того, в школах на время карантина отменят многокабинетную систему и будут проверять учеников перед началом урока. Сами же школы обещают дополнительно дезинфицировать.

COVID-19 – превентивные меры в Харькове. С завтрашнего дня и на три ближайшие недели обыденную жизнь Харькова ждут... Gepostet von Геннадий Кернес am Mittwoch, 11. März 2020

Правда, такой шаг вызвал скандал, и после брифинга в ХОГА в горсовете пообещали пересмотреть решение о закрытии школ.

Что касается вузов, то в телеграмм-каналах сообщается, что все высшие учебные заведения уходят на карантин, а студенты будут учиться дистанционно. Кроме того, студентов, которые живут в общежитиях, временно выселяют. Позже информацию подтвердили и в ХОГА, заявив, что все вузы закрываются до 3 апреля.

Из-за коронавируса могут подвинуть и сроки сдачи пробного ВНО. Тестирование запланировано на 21 и 28 марта по всей Украине, однако пока информации о том, будет ли оно вовремя, нет.

Превентивные меры в борьбе с коронавирусом предпринимают и в транспорте. В Харькове вагоны метро дезинфицируют один-два раза в сутки. А вот автоперевозчики обезопасить свои маршрутки не спешат, потому что не уверены, что это как-то поможет.

Самый крупный рынок Харькова работает в штатном режиме. Продавцы на «Барабашово» на уменьшение количества покупателей не жалуются. По словам журналистов, на рынке запустили операцию "Барьер". Она похожа на плановую дезинфекцию, только вместо нескольких раз в год ее стали проводить ежедневно по вечерам, когда рынок пустует. В это время дезинфекторы обрабатывают прилавки и торговые точки специальным раствором.

Готовятся к наплыву возможных больных коронавирусом больницы города и области, где зарезервировано 740 инфекционных коек: 380 — для взрослых и 260 — для детей. В частности, в инфекционной больнице — 200 коек (6 коек — в отделении интенсивной терапии). Еще 270 — в детской инфекционной больнице (6 — в интенсивной терапии). Кроме того, 270 коек находятся в больницах районов и городов Харьковской области. Для оказания медицинской помощи больным с подозрением на коронавирусную инфекцию работают 18 бригад "скорой" (3 в Харькове и 15 — в районах области).

В Харькове ограничат массовые мероприятия. На ближайшие недели закрывают театры, кинотеатры и цирк, а также отменяют спортивные мероприятия.

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