Харьковчане, массово скупающие из-за коронавируса маски в аптеках, незаслуженно обошли вниманием еще одну вещь, которая способна защитить их от инфекции

Какая именно, показал в своем видео известный харьковский автоблогер Orjeuness, передает Politeka.

Он рассказал о том, что, походив по аптекам в поисках масок, нашел другой выход. В шутку мужчина предложил использовать для спасения от коронавируса женские гигиенические прокладки.

В своем видео он показал, как их закреплять.

«Кто не смог себе найти масочку, лайфхак для вас», – подытожил свой рассказ блогер с прокладкой на носу.

Известный харьковский автоблогер Orjeunesse предложил использовать вместо масок – прокладки Gepostet von Харьков 1654 am Mittwoch, 11. März 2020

Такой совет вызвал массу обсуждений под публикацией. Одни пользователи оценили шутку, другие же раскритиковали блогера за глупые лайфхаки. Были и те кто уверен: после подобного видео прокладки станут не менее дефицитным товаром, нежели маски.

«Вирус проникает и через глаза человека, потому мудрые китайцы и очки используют. Маска то совершенно не эффетивна, только противогаз», «Не рекламируйте прокладки, не надо, а то и на них цены поднимут или сметут с полок🤫😳😜🤣», «Вот он пошутил, а толпы приторможенных побегут пачками скупать сей важный атрибут. И как нам, девушкам, потом с дефицитом бороться? Только надеяться, чтобы умельцы ещё и про тампоны видосик не запилили😅», – пишут харьковчане.

Ранее мы рассказывали о том, что подогретые паникой жители города начали массово закупаться продуктами питания. В сети появились фотографии очередей возле касс. Люди берут гречку, консервы, макароны и прочее.

Напомним, в Харькове взлетели цены на медицинские маски.

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