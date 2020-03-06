Паника из-за коронавируса, которая все больше охватывает украинцев, взвинтила цены на медицинские маски и сделала их дефицитным товаром

Харьковчане жалуются в социальных сетях, что в аптеках существенно подорожали медицинские маски, которые, по мнению многих, являются хоть какой-то защитой от коронавируса, передает «Вечерний Харьков».

Если ранее цена маски не превышала двух гривен, то сейчас их продают по цене 10-15 гривен, говорится в материале.

Так, житель Харькова Денис Фатьянов сообщил в Фейсбуке, что ему пришлось изрядно попотеть, прежде чем он нашел медицинские маски. Оббегав 10 аптек, желаемое обнаружил лишь в одной из них. Но еще больший шок он испытал, когда узнал, что маска стоит 15 гривен.

О том, что подорожали медицинские маски, сообщают и косметологи. Упаковки масок, которые они покупали по 50-150 гривен за 50 штук, теперь продаются по 550 - 1250 гривен.

По словам главного санврача Украины Виктора Ляшко, на самом деле медицинские маски не спасают от коронавируса, а лишь дают ложное чувство безопасности. Их следует носить только людям с ОРВИ.

Ранее мы писали, что в Харькове студентов-иностранцев решили перевести на дистанционное обучение, чтобы отстрочить их возвращение в Украину. В высшие учебные заведения города уже поступила просьба о том, чтобы они ограничили работу кафедр и обучение студентов на базе областных инфекционных больниц.

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