Так "лекарства" еще не рекламировал никто

В харьковском метро пассажир устроил акцию для популяризации народных средств от коронавируса

Соответствующее видео опубликовали в группе «Харьков ХС», передает Politeka.

На записи – парень в ушанке, который сидит в в вагоне метро перед раскладным столиком. На нем – табличка с надписью «Стоп ХАЙП Коронавирус», репчатый лук, зеленый лук и лимоны.

Герой видео ест зеленый лук и предлагает его соседу. Тот, посмущавшись, берет «угощение». На записи также видно, как один мужчина тянется к столику и берет себе лимон вместо предложенной ему луковицы. Остальные пассажиры же либо смеются, либо снимают происходящее на телефон и с интересом наблюдают за эпатажным товарищем.

Зашел за утренним кофейком ☕️ 📍 Арома Кава на Барике Gepostet von ХС • Харьков am Donnerstag, 5. März 2020

Ранее этот же человек засветился в пабликах, когда прямо во время поездки в метро на этом же столике намазывал майонезом кусок батона, не особо обращая внимание на окружающих.

Поездка в метро, поездкой в метро, а бутер с майонезом никто не отменял 🥪 Gepostet von ХС • Харьков am Sonntag, 1. März 2020

В комментариях пользователи по-разному отреагировали на перфоманс с профилактикой коронавируса.

«В дурдоме день открытых дверей», «Крутой чувак», «Что попало».

Ранее мы рассказывали, что в мэрии Харькова прошло совещание по вопросам подготовки города к возможному появлению коронавируса. В частности, руководителям предприятий и учреждений рекомендуют не пускать на работу больных ОРВИ, проводить в местах массового скопления людей дезинфекцию и почаще убирать, а самим харьковчанам посоветовали поменьше посещать многолюдные места.

Мы также писали, что харьковчанин, который работает моделью в Китае, рассказал, как они с женой переживают карантин, и как вообще обстоят дела с коронавирусом в Поднебесной. По его словам, в стране слаженно работают все службы, а уровень заболеваемости понемногу снижается.

Напомним, коронавирус толкнул китайца на отчаянный шаг в центре Харькова.

Как сообщала Politeka, пассажиры устроили массовую драку в метро Харькова: "Вагон на вагон", кадры.

Также Politeka писала, что топ-политик поплатился за истерику вокруг коронавируса.