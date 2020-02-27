В Харьковских аэропортах, вокзалах и на границе начали проверять приезжих на симптомы коронавируса
Об этом пишет Depo.Харків со ссылкой на Восточное региональное управление ГНСУ.
В среду, 26 февраля пограничники в Харькове получили 1000 санитарных масок, 2000 перчаток и 15 бесконтактных термометров.
В этот же день работники автомобильных, железнодорожных и воздушных пунктов пропуска на Харьковщине начали проводить температурный скрининг всех граждан, прибывающих на территорию Украины.
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"Эти меры осуществляются совместно с представителями Министерства здравоохранения Украины, органами местного самоуправления и фискальной службы", – сказано в ведомстве.
Также в ГНСУ отметили, что в случае обнаружения на границе человека с повышенной температурой и первыми признаками заболевания, она сразу же направляется на дополнительное обследование.
Напомним, что в Италии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом среди украинцев. Об этом заявил мэр региона Монтано-Антилия Лучано Тривелли.
Юная украинка несколько дней назад прибыла в город Абатемарко. В течение нескольких дней она чувствовала слабость, именно поэтому в сопровождении своих родителей вчера вечером отправилась в больницу. Сейчас она находится в одиночной палате под наблюдением врачей.
Отмечается, что наличие коронавируса должно быть повторно подтверждено Римским институтом Спалланзани. Все те, кто вступал в контакт с девушкой, прежде всего семья, которая сопровождала ее в больницу, были помещены в карантин.
Как сообщила журналист Stranieriinitalia Марьяна Сороневич на своей странице в Facebook, состояние здоровья украинки не критическое. Девушку перевели в инфекционную больницу Котуньо в Неаполе.
Также мы писали, что в Киеве началась массовая паника из-за коронавируса, в аптеках резко возрос спрос на санитарные маски. Многие берут сразу по 200 штук в одни руки.
"Нам привозят их (маски - ред.) Один, два раза в неделю и сразу их разметают по 200 штук в одни руки", - рассказала сотрудница одной из аптек в центре Киева.
Напомним, тысячи украинцев оказались в заложниках в Италии, тревожные данные.
Как сообщала Politeka, украинцам угрожает коронавирус из Италии, раскрыта скандальная правда.
Также Politeka писала, что назревают вторые Санжары, ад может повториться: «Власть планирует эвакуировать…».