В Харьковской областной инфекционной больнице, главврач которой Павел Нартов заразился COVID-19, ситуация «на грани взрыва»

Во время брифинга глава ХОГА обвинил Нартова в том, что, имея деньги на счетах предприятия, он не закупил необходимые препараты. Ситуацию главврач инфекционки прокомментировал в телефонном интервью изданию NewsRoom.

Уже несколько дней Нартов и его коллеги проходят лечение от вируса. Один из медиков в реанимации. У начмеда диагностировали двустороннюю пневмонию, у одного из завотделением тоже. Сейчас в больнице один анестезиолог, а медсестры и санитарки работают за троих.

И в этих условиях врача, который еще несколько месяцев назад говорил о проблемах с обеспечением препаратами, обвинили в том, что он не потратил деньги на закупку лекарств. Речь шла о сумме более миллиона.

«Эта сумма нам дается на год. Полтора миллиона нам дали на девять месяцев. В 2019 году нам дали 1,2 миллиона на год. Это на лекарства и медикаменты. То есть, получается, что с этих полутора миллионов больница может в месяц расходовать одну девятую часть, 160 тысяч гривен. Это на лекарства, на расходники, на кислород. У нас в больнице нет этих полутора миллионов. Следующая часть - на следующий месяц. И на протяжении девяти месяцев мы израсходуем полтора миллиона гривен», – пояснил главврач, категорически отрицая то, что больница может тратить эти деньги на свое усмотрение.

Пресловутых полутора миллионов на счету нет. Их просто выделили из областного бюджета и теперь дают каждый месяц определенную сумму. Такая процедура – и в других больницах.

Комментируя слова профессора ХМАПО и консультанта инфекционки Владимира Корсунова о том, что в больнице врачи истощены и морально, и физически, Нартов подтвердил, что врачи и медсестры действительно на грани, потому что работают за троих. Кроме того, многие сотрудники заболели, а объем работы не уменьшился.

«В среднем у нас сейчас 180-190 больных. И это же не просто больные, это тяжелые больные. Наша больница - это общая реанимация. Я постоянно об этом говорил. У нас кроме реанимации в больнице есть еще 18 точек доступа, на этом кислороде находятся тяжелые больные, они на масках, получают кислород. За ними нужно установить анестезиологическое наблюдение установить. А у нас анестезиолог один, на него нагрузка колоссальная», – пояснил он.

Несмотря на просьбы предоставить дополнительные бригады врачей для больницы, никакого пополнения не было. В инфекционке катастрофически не хватает рук, ситуация тяжелая.

«Врачей поставили на колени. Такого унижения к врачам, ко мне лично… Я же врач с 30-летним стажем. Унижать, как мальчика, обвинять неизвестно в чем... Такая ситуация невыносима», – подчеркнул доктор.

Что же касается обвинений главы ХОГА Кучера в том, что о проблемах больницы он узнавал с эфиров на которые ходил Нартов, то врач опроверг слова чиновника, заявив, что несколько раз встречался с ним и его замами, докладывал информацию в департамент и ОГА.

По мнению Нартова, причина сложившейся ситуации – в непрофессионализме.

«Я не могу работать по той схеме, которая потом может привести к плачевным последствиям. Но нас заставляют. Поэтому я боролся, не соглашался с этими дурацкими приказами и распоряжениями. Например, мы с кафедрой создали протоколы, я отдал их в департамент: мол, давайте их согласуем - их никто не подписал. Это дорожная карта для больных с коронавирусной инфекцией. Работали над ней больше месяца, мы ее создали в марте. Никому не нужна», – констатирует доктор.

По словам Нартова, не заболеть в условиях, в каких работают в инфекционке, было невозможно. Персонал больницы просил, чтобы их не нагружали подозрениями на вирус, ведь по области еще 18 больниц для приема таких пациентов, однако все свалили на это заведение.

«Я три месяца без выходных с утра до вечера здесь. И за что-то еще виноват. Работал-работал, думал, кто-то хоть доброе слово скажет. Я даже не понимаю, в чем меня обвиняют. Я не ожидал, что такое вообще может быть в цивилизованной стране», – подытожил он.

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