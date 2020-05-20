У водителя подстанции №1 скорой помощи в Харькове Николая Устименко начались неприятности после участия в акции протеста

Мужчина во время собрания 18 мая показал письмо главе ХОГА с подписями медиков и требованиями к руководству области, а вчера его не допустили к работе, передает Depo. Харьков.

По словам Устименко, когда он пришел на рабоу, у него якобы обнаружили повышенное давление и отправили домой. Однако он решил прояснить ситуацию.

«Заведующая отделом подстанции померила мне давление, у меня 190 на 90. Я спустился вниз, у нас в каждой машине есть прибор, который меряет давление. Мне перемерили давление, я на видео снял, у меня давление 140 на 80. Это абсолютно здоровое давление. А Голубовская так решила, что у меня давление, и не допустила меня к работе», – рассказал водитель, добавив, что он съездил на судмэдэкспертизу и сдал все анализы.

Он связывает случившееся со своим участием в акции протеста, которое стало причиной личной неприязни руководства к нему.

Из-за того, что его не допустили к работе, Устименко не исключает уменьшения зарплаты и лишения премии.

«Я не знаю, они хозяева мира. Как хотят, так и считают. Они считают, что это их частное предприятие, и они вправе распоряжаться народными деньгами по своему усмотрению», – резюмировал сотрудник «скорой».

На инцидент отреагировали в соцсетях, тем более, что, как оказалось, Николай Устименко отслужил в АТО, в составе 46-го отдельного батальона специального назначения «Донбасс-Украина».

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