Врачи областной инфекционной больницы в Харькове просят прекратить принимать больных с китайским вирусом

Причина такого демарша опорной больницы – острая нехватка ресурсов и персонала, передает UA: Харьков, а также невыплата надбавок.

В связи с этим врачи и персонал медицинского учреждения поставили ряд неудобных вопросов директору больницы и представителям департамента здравоохранения ХОГА. Когда на территорию заведения приехало телевидение, никто из работников не захотел говорить с журналистами на камеру и называть имена, поскольку люди истощены и сомневаются в том, что СМИ как-то повлияют на ситуацию.

Пока съемочная группа находилась в районе больницы, туда за полтора часа приехали восемь скорых. По словам директора больницы Павела Нартова, у них уже 199 пациентов: как зараженных вирусом, так и с подозрениями.

Журналисты озвучили несколько фраз, которые медработники сказали на условиях анонимности. Так, по словам сотрудников больницы, по сравнению с тем, что было раньше, сейчас очень трудно и морально, и физически. В медучреждении не хватает персонала, все работают до девяти часов вечера, потому что поступает много больных. Медсестры просто не знают, в какую сторону бежать.

«Если раньше мы получали медикаменты мешками, то сейчас мы их получаем корзиночки», «Должно быть так: одна [медсестра] работает три часа, другая три часа отдыхает. Этого нет! Хотя бы была одна медсестра. И то мы уже рады и счастливы», «А что обидно, кто их за язык тянул? Сказал [о 300% надбавки], что надо заплатить людям! Сколько бы он смог бы, чтобы не 300%, пусть 150-200%, чтобы дали своевременно. Сейчас людям как это объяснять. Обидно!», «Пациенты разные. Никто не сочувствует тому, что ты одна санитарка на 30 больных», – говорят не на камеру.

На вопрос журналиста о том, почему сотрудники не озвучивают все это открыто, им ответили, что некому особо и говорить-то:

«Были сегодня представители [управления], и что? Они поехали. Ничего не сказали. Сказали, что они не решают подбор кадров. Что кадры надо подбирать самим. А кто же тогда будет идти? В пик? В эпицентр! За три копейки, грубо говоря. Три тысячи зарплаты».

По словам Владимира Корсунова, который работает в областной детской инфекционной больнице и консультирует реанимационное отделение областной инфекционки, больница заполнена «по меньшей мере на 100%».

Он говорит, что персонал уже устал. В реанимации ежесуточно находятся от 9 до 12 пациентов, хотя штат реанимации рассчитан на шесть коек. Дежурный врач, кроме работы в отделении, еще должен осматривать больных в приемном отделении, реагировать на ухудшение состояния пациентов, которые лежат в других отделениях и так дальше.

Корсунов подтвердил, что заведующий реанимационным отделением областной инфекционной больницы заболел коронавирусом.

«В реанимации идет поочередная смена: на изменении должен быть один врач-анестезиолог, две медсестры, и - я точно не скажу, какое количество младшего персонала - это на 6 коек. А если их 12 занято больными? И эти больные сверхтяжелой, половина из них на вспомогательной вентиляции легких... Они требуют иного уровня ухода, очень большого количества манипуляций, очень в неудобных условиях. в защитных костюмах, в двух парах перчаток - это никто не учитывает. Условия труда стали значительно сложнее и опаснее! Сами видите, заведующий заболел? заболел! И будут болеть врачи, к сожалению, потому что отношение к ним со стороны власти такое, как к рабам», – констатировал врач.

Ранее мы писали о том, что известный харьковский бизнесмен Юрий Сапронов рассказал о том, что сотрудники скорой помощи не обеспечены надлежащим образом необходимыми средствами защиты.

Он подчеркивает, что большинство работников боятся открывать реальное состояние вещей из-за ряда угроз.

«Унизительность системы, страх потерять работу, враньё, зависимость работников скорой от руководителей заставляют медицинских работников скорой рисковать больше, чем нужно, в разы. Наши с Вами «исследования» в течение трех дней дали нам понять, что работники скорой помощи не обеспечены всеми индивидуальными средствами защиты. У них все есть, но ничего нет. Страшно. Говорить боятся», – пишет Сапронов в соцсети.

Напомним, харьковчанам наглядно показали последствия массовых гуляний.

Как сообщала Politeka, вирус из Китая с новой силой обрушился на харьковских медиков.

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