Цифры все говорят сами за себя

После праздничных дней количество зараженных китайским вирусом в Харькове растет

О такой закономерности сообщили в Харьковском городском совете, передает UA:Харьков.

По словам заместителя Харьковского городского головы Светланы Горбуновой-Рубан, все пиковые моменты на диаграмме, представленной в мэрии, совпадают с такими днями как Вербное воскресенье, Пасха, майские праздники.

«Как только люди выходят на улицу и начинают между собой общаться массово, так возникает большее количество зараженных людей. Мы должны от этого уйти. А как уйти, если весь транспорт переполнен?», – рассказала чиновница.

За последние сутки на Харьковщине зафиксировано 49 новых больных вирусом из Китая, причем 33 из них – жители областного центра. Таким образом 13 мая регион стал «лидером» в Украине по количеству выявленных больных.

По данным Харьковского областного лабораторного центра, лабораторно подтверждены 672 случая заражения, 81 человек выздоровел, 20 скончались. Последняя умершая – 81-летняя жительница Харькова, которая имела ряд сопутствующих заболеваний, в том числе гипертонию.

Из 200 коек Харьковской областной инфекционной больницы на сегодня заполнены 194. Заболели не менее шести медработников учреждения.

Ранее мы писали о том, что с 11 мая в Харькове началось послабление карантина. Учитывая, что метро не работает до сих пор, на остановках образовались огромные очереди, а транспорт ходит переполненный. В соцсетях очевидцы пишут о том, что резкий рост количества заболевших в такой ситуации – только вопрос времени.

Напомним, харьковчанам показали, как выглядит бесплатное лечение от вируса из Китая.

Как сообщала Politeka, вирус из Китая с новой силой обрушился на харьковских медиков.

Также Politeka писала, что в Харькове пассажира маршрутки едва не избили из-за кашля.