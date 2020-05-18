Сотрудники одной из подстанций скорой помощи в Харькове вышли на акцию протеста

По информации UA: Харьков, участие в ней взяли около двух десятков водителей и фельдшеров подстанции №1.

Люди жалуются, что не получили обещанных надбавок к зарплатам. Деньги дали только тем сотрудникам, которые контактировали с заболевшими на COVID-19. Участники протеста подчеркивают, что в ситуации эпидемии в группе риска – каждый из медиков.

Водитель Скорой Юрий Болтовихин пожаловался журналистам:

«Нам не выплачивают наши деньги. Другим людям выплатили, нам - нет. На нашей подстанции выплатили пяти водителям от 14 до 18 000».

Всего на подстанции более полусотни водителей. Один из них Александр Колесниченко, которому за март заплатили 6200 гривен зарплаты. Мужчина работает на полторы ставки.

«Было сказано - всем. Мы ведь тоже в группе риска, мы все работаем вместе. Вот смотрите, одни везли - их должны изолировать, почему их не изолировали? Они общаются здесь со всеми. Мы общаемся дальше: едем к семьям, у нас дети, внуки. Вопрос: почему их не изолировали на 2 недели, они общаются и работают. Мы ведь тоже в группе риска», – недоумевает харьковчанин.

Протест чи фікція??? На першій підстанції екстренної невідкладної допомоги Харкова відбулась зустріч колективу та представників преси. Раніше у ЗМІ з'явилося повідомлення про начебто страйк співробітників цієї підстанції, яке, втім, пізніше виявилося фейком. Що відбувалося на першій підстанції? Ми намагалися в цьому розібратися... Gepostet von DARKHUNTER am Sonntag, 17. Mai 2020

Кроме того, он рассказал, что медработников ограничивают в использовании специальных защитных костюмов. Сначала их не давали вообще, а сейчас раздали одноразовые, но попросили использовать «на крайний случай».

Один из участников собрания пожаловался, что они работают по 12 часов, машины стоят у подстанции:

«Людей не запускают врачей ни поесть, ни попить. Волонтеры, слава Богу, дали покормить, так нас подстанция не пускает: нет, стойте, которые обеды. Ладно мы, мужчины, можем в кусты сходить. А женщины, где они 12 часов должны перетерпеть это? Что это за скотское отношение к людям, мы что в рабстве или где?».

К протестующим вышел директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта. Он заявил, что деньги распределяют в соответствии с постановлением Кабмина.

«Только пообщался с коллективом, никаких вопросов у них нет... Я рассказал, что было постановление 331, мы выплатили средства, зарплата у них впереди, те, кто будут возить пациентов с COVID, получат деньги потом. Все нормально абсолютно!», – заверил он журналистов.

Забашта опровергает все обвинения и уверяет, что 300% надбавки были выплачены 224 сотрудникам в срок.

В свою очередь медики написали письмо главе ХОГА Алексею Кучеру, в котором пригрозили бессрочной забастовкой из-за невыплаты надбавок и невозможности в полной мере использовать средства защиты.

Подписались под ним 25 человек.

Кстати, в пресс-службе Харьковской ОГА отметили, что, по информации КНП ХОР "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф", в апреле 2020 в оказании медицинской помощи больным COVID-19 участвовало 244 работника центра (общее количество людей, работающих в центре, - 2395).

Напомним, Харьковщина бьет "вирусные" рекорды, число зараженных резко изменилось.

Как сообщала Politeka, вирус из Китая с новой силой обрушился на харьковских медиков.

Также Politeka писала, что харьковские врачи рассказали о невыносимых условиях работы во время эпидемии.