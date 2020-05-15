Количество жертв китайского вируса на Харьковщине увеличилось до 23 человек

Об этом сообщает Politeka.net cо ссылкой на Харьковский областной лабораторный центр.

По состоянию на 15 мая лабораторно подтверждено 757 случаев заражения, из которых 44 – за последние сутки. 23 пациента умерли (двое за последние сутки), 93 человека выздоровели.

Как известно, последние несколько дней Харьковская область – в лидерах по количеству заболевших. Так, 13 мая в регионе зафиксировали 49 новых случаев, что составило антирекорд в разрезе по Украине, вчера – 41.

Лидером по количеству заболевших является областной центр. Здесь лабораторно подтверждено диагноз у 446 заболевших, еще 115 человек под подозрением.

Ранее мы писали о том, что в мэрии показали кривую роста заболеваний коронавирусом в регионе. После Вербного воскресения, Пасхи и майских праздников количество заболевших увеличивалось. Более того, в Харькове прогнозируют новый всплеск инфицирования после послабления карантина.

Все дело в том, что люди, которые едут на работу, выстроились в длинные очереди на остановках общественного транспорта. Также очевидцы в соцсетях отмечают, что, несмотря на все предостережения, трамваи и троллейбусы идут забитые, потому ни о какой санитарной безопасности речи быть не может.

В связи с этим в мэрии все активнее пытаются достучаться до центральной власти, чтобы Кабмин разрешил открыть метрополитен. По словам вице-мэра Светланы Горбуновой-Рубан, это позволило бы разгрузить наземный транспорт и уменьшить риск заражения китайским вирусом.

В свою очередь мэр Харькова Геннадий Кернес пообещал дополнительные меры защиты в подземке в виде санитарных кабинок.

Напомним, харьковские врачи рассказали о невыносимых условиях работы во время эпидемии.

Как сообщала Politeka, вирус из Китая с новой силой обрушился на харьковских медиков.

Также Politeka писала, что харьковчанам показали, как выглядит бесплатное лечение от вируса из Китая.