В понедельник, 1 июня, детские сады Харькова возобновят свою работу после карантина

Как дошкольные учреждения готовятся принимать детей, рассказала заведующая детским садом №399 Татьяна Олешко, передает «Вечерний Харьков».

По ее словам, территорию дошкольного учебного учреждения поделили на три зоны, каждая из которых имеет отдельный вход. Малышей будут принимать на улице с 8:00 до 8:45.

При этом Олешко отмечает, что из 290 детей в садик вернутся меньше половины, приблизительно 130 маленьких воспитанников, от 10 до 15 в каждую группу.

Детям сразу же на улице измерят температуру, а у родителей расспросят о самочувствии дошкольников.

«После этого всех детей через семь разных входов поведут в группы. На входе - обработка рук антисептиком. После того, как дети поднимутся в группы, уборщица протрет поручни дезинфицирующим средством и проведет влажную уборку. Родителей в детсад пускать не будут».

Карантин, который хоть и послабили, но не отменили, внес свои коррективы в учебный процесс. Если позволит погода, дети будут больше гулять на улице, а в группы их будут заводить только поесть и поспать.

Не забыли и о социальной дистанции: в спальнях дети будут спать через две кровати.

Из групп убрали ковры, пластилин и настольные игры, оставив только резиновые и пластмассовые игрушки, которые можно мыть.

Что касается гигиены, то каждые два часа детям будут мыть руки и раз в четыре часа мерять температуру.

Олешко заверила, что садик обеспечен моющими и дезинфицирующими средствами, масками, перчатками, мылом, а до конца недели закупят бумажные полотенца и бесконтактный термометр.

Для сотрудников заведения рабочий день будет начинаться раньше, потому что перед сменой им также будут мерить температуру. Кроме того, они должны будут продезинфицировать и проветрить помещения до прихода детей.

Напомним, "карантинные" поборы с родителей начались в харьковских детсадах.

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