Шутки о том, чтобы сдавать деньги в фонд школы даже во время карантина, оказались вовсе не шутками

Свежее тому подтверждение – публикацие в группе «СолнцеЛикий Харьков» в соцсетях, передает Politeka.net.

Тут разместили скрин переписки из родительского чата следующего содержания:

«Уважаемые родители. Я конечно понимаю всю сложившуюся ситуацию в стране. Если есть возможность, то передайте, пожалуйста, кто сколько сможет до понедельника деньги на фонды. Можно это сделать…. классному руководителю или мне на карту. Свою карту скину кому надо в личку. Спасибо за понимание».

Автор не удержался от иронии, подписывая публикацию.

«Благодаря карантину мы поняли, шо у нас беда не только с медициной (это мы и так знали) и шо у нас нет учителей (онлайн уроки это эпик фейлы на десятилетия вперёд). В школьных чатах без особых перемен - деньги сдавать нужно при любом раскладе, а то ошибок на уроках будет в разы більше», – написал он.

В комментариях – волна негодования.

«Какие фонды? О чем речь вообще? Когда дети в школе, я могу понять, если класс скидывается и покупает питьевую воду, мыло салфетки, всякое такое. Сейчас на что собирают? 😳», «Поборы ж никто не отменял! Карантин карантином а Мерсы менять надо по срокам все же! Иначе Те не поймут», «мне интересно как это объясняют. Мои дети в частной школе, плату за учебу сейчас берут, но понизили, и учителя ведут видеоуроки вплоть до физкультуры. А в коммунальных школах какие такие «фонды», очень интересно», – отмечают пользователи.

Напомним, на Харьковщине мужчина сэкономил на маске и крепко за это поплатился.

Как сообщала Politeka, Харьков на карантине показали с высоты птичьего полета, пугающие кадры.

Также Politeka писала, что харьковчанам рассказали, при каком условии снова запустят метро.