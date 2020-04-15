На Харьковщине суд обязал нарушителя условий карантина выплатить штраф в размере 17 тысяч гривен

Как сообщает KHARKIV Today, на территории Песочинского сельсовета возле магазина «Лісова крамничка» местные правоохранители обнаружили мужчину, который распивал спиртное, и при этом на нем не было маски. К тому же гражданин вел себя вызывающе и не реагировал на замечание стражей порядка.

В свою очередь те составили на буяна административный протокол по ст.178 КУпАП «Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах, или появление в общественных местах в пьяном виде» и ст. 44-3 КоАП «Нарушение правил карантина».

Когда дело передали в Харьковский районный суд, то судья, рассмотрев его, вынес постановление о взыскании штрафа в размере 17 тысяч гривен

Всего за месяц действия карантина патрульные полицейские Харьковщины выписали три сотни протоколов за нарушения режима. Появление без маски в общественных местах стало самой распространенной причиной составления админпротоколов.

Ранее мы рассказывали о том, что маршрутчика, который попался на превышении лимита по перевозу пассажиров с Пятихаток, освободили от административной ответственности и отказали полиции во взыскании с него штрафа. Суд счел недостаточными доказательства, которые правоохранители представили, и отпустил водителя маршрутки.

Мы также писали о том, что полиция предупредила верующих о том, что за нарушение условий карантина на Пасху им грозит суровое наказание.

Чтобы избежать этого, все службы будут проходить в закрытом храме без доступа людей в помещения здания. Пребывание граждан во время богослужения в помещении церкви уже будет считаться нарушением карантина и повлечет штраф и опечатывание храма.

Напомним, поминальные дни в Украине могут отменить, появилось официальное заявление.

Как сообщала Politeka, украинцы массово ринулись в храмы во время карантина, люди в отчаянии: "А на кого ещё надеяться?"

Также Politeka писала, что эпидемия начала косить харьковских военных.