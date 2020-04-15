На Харьковщине у военнослужащего срочной службы подтвердилось заражение китайским вирусом

О происшествии в воинской части №3017 изданию Depo.Харьков сообщил пресс-офицер Восточного регионального управления Нацгвардии Дмитрий Образцов.

По предоставленной информации, 9 апреля у 20-летнего срочника поднялась температура. Его немедленно отправили в госпиталь, где сразу же сделали экспресс-тест на COVID-19. Тогда он показал отрицательный результат.

Диагностировав пневмонию, врачи направили юношу в областную клиническую инфекционную больницу, где он по сей день проходит лечение.

Во вторник, 14 апреля, солдату сделали тест ПЦР в связи с наличием клинических признаков коронавируса, а в среду стали известны его результаты, которые подтвердили у парня наличие COVID-19.

Сейчас его состояние врачи оценивают как удовлетворительное, температура в пределах нормы. Что касается воинской части, где заболел солдат, то там сейчас проводятся мероприятия в соответствии с протоколом, утвержденным Министерством здравоохранения.

Ранее мы сообщали о том, что на Харьковщине по состоянию на 15 апреля зафиксировано 11 новых случаев заражения вирусом, а всего число больных составляет 25 человек, один из них уже выздоровел.

Также в области зафиксирована первая смерть от коронавируса. Жертвой болезни стала 71-летняя жительница села Высокополье Валковского района.

Женщину госпитализировали 9 апреля с температурой 37,2. Наличие коронавируса врачи не подозревали до тех пор, пока не получили результаты ПЦР-теста.

12 апреля пенсионерку подключили к аппарату ИВЛ, а на следующий день она скончалась.

Напомним, Кернесу показали состояние главной больницы Харькова.

Как сообщала Politeka, харьковчанам рассказали, как остановить эпидемию и спасти врачей.

Также Politeka писала, что губернатор Кучер проговорился о превращении ОСК "Металлист" в госпиталь.