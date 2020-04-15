Карантин превратил оживленные улицы Харькова в декорации к фильмам о земле без людей

В Кабинете министров намекнули, что карантин, который длится уже несколько недель, после 24 апреля будет продолжен, передает Politeka.net.

Главная причина такого прогноза – устойчивый рост количества заболевших по стране, что делает невозможным реализацию плана по выходу из карантина уже через неделю.

Подобные новости не обрадовали украинцев, которые, заточенные в четырех стенах, не могут без последствий даже погулять в парке. Как известно, после ужесточения условий карантина за прогулку компанией можно схлопотать огромный штраф, а о том, чтобы появиться на улице без маски, и речи быть не может.

Как же выглядит сейчас Харьков без людей, показало издание «Накипело», сняв пустые улицы и осиротевшие излюбленные места отдыха горожан с высоты птичьего полета.

На фото можно увидеть только несколько человек, которые спешат по делам, а улицы, проспекты и парки поражают пустотой, чего раньше и представить себе невозможно было, учитывая время года.

Ранее мы рассказывали о том, что министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, когда в Харькове заработает метрополитен.

По его словам, это произойдет не раньше мая, но, вероятнее всего, запуск произойдет в июне-июле, то есть в тот период, когда будет наблюдаться устойчивая тенденция к снижению выявления новых случаев заражения китайским вирусом.

Напомним, полиция взялась за злостных нарушителей карантина на Харьковщине.

Как сообщала Politeka, харьковчане удивили нестандартной защитой от вируса.

Также Politeka писала, что харьковчанам рассказали, как остановить эпидемию и спасти врачей.