В Харькове родителей детсадовцев заставляют сдавать деньги на покупку бесконтактных термометров

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил депутат городского совета, юрист Игорь Черняк, передает Politeka.net.

Как известно, дошкольные учебные заведения заработают с 1 июня после длительного карантина. Однако такая хорошая новость была испорчена.

«Оказывается, что родителей заставляют скидываться на бесконтактные термометры, чтобы выполнить требования МОЗа. Судя по сообщениям в личке, это - массовое явление. Не удивлюсь, если параллельно эти самые термометры закупят за бюджетный счёт!», – пишет он и интересуется у мэра Геннадия Кернеса, в городе уже год медицины или еще год образования.

В комментариях пользователи не удивлены ситуацией, только гадают, на что придется скидываться еще.

«Так а как насчет дезинфекторов в каждой группе, угадаем, кто их будет покупать? Неужели детский сад?. РОДИТЕЛИ!! 100 проц», «и тесты на коронавирус для воспитателей 😂», «Интересно, а на то, чтобы все это закупить в помещение горсовета, депутаты скинулись?», «капец.. вечное! ))) думаю, что когда идут поборы в школах, то тоже на все бюджет есть», «хорошо хоть пока на термометры для метро не заставляют скидываться, а то ж оно убыточное у нас по расчетам кернеса», «Совок. Даже нельзя открыто сказать что требуют неправомерные покупки. Противно просто. Когда уже управа будет на них», – пишут горожане.

Отметим, что это – не единственная ложка дегтя в вопросе ослабления карантина. С 22 мая возобновляется движение пригородного электротранспорта, но цены на проезд в нем выросли на 120 процентов.

Напомним, харьковчанам приготовили очередное повышение тарифов.

Как сообщала Politeka, коммунальная катастрофа надвигается на Украину, карантин еще аукнется: отключат воду, вывоз мусора остановят.

Также Politeka писала, что подорожание проезда в метро Харькова обернулось грандиозными убытками.