В следующем году харьковчанам за водоснабжение и канализацию придется платить в среднем на 20% больше

Об этом сообщает Politeka.net cо ссылкой на «Харьковский антикоррупционный центр»

Согласно проекта структуры плановых тарифов «КП «Харьковводоканал» на 2021 год, тариф по централизованному водоснабжению (холодная вода) для населения вырастет на 22,1% и составит 18,6 грн за кубометр. Тариф на централизованное водоотведение (канализация) для населения увеличится на 19,7% и составит 11,03 грн за кубометр.

На предприятии пояснили, что на повышение тарифов повлиял целый ряд факторов. Среди них – увеличение объемов реализации услуг на 5,4% по централизованному водоснабжению и уменьшение объема на 0,6% по централизованному водоотведению, рост затрат на электроэнергию на 18,7%, увеличение тарифа на электроэнергию на 10%, на оплату труда, на ремонты и материалы на 181,8%.

Карантин из-за пандемии китайского вируса повлиял на формат открытого обсуждения тарифов, поэтому оно пройдет онлайн. Предварительное время – 10 часов утра 26 мая. Информацию о подключении к слушанию можно будет получить после предоставления заявки на участие. Подключение начнется 26 мая, в 9:45.

Заявки для участия в открытом обсуждении, вопросы и предложения принимаются до 25 мая включительно. Замечания и предложения, заявки для участия в открытом обсуждении принимаются по адресу: ул. Конторская, 90, г.. Харьков и по e-mail: [email protected].

Как известно, с 1 января 2021 года за подачу и отведение воды в разных областях нашей страны придется доплатить около 5 гривен за кубометр. Для частных потребителей подорожание составит от 11 до 47% в различных регионах.

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