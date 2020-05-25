Школьники одной из школ Харьковской области записали видеообращение Президенту с просьбой построить им в школе нормальную столовую (дети едят стоя) и спортзал _____ Шановні Президенте та Слуги народу! Слідкуємо за тим, що Ви дуже велику увагу приділяєте діткам, особливо харчуванню в школах і дитячих закладах. Тому ми і вирішили звернутися саме до Вас! У нашому селі дуже гарна школа, якій близько 150 років! Навчаються діти з чотирьох населених пунктів, а це більше ніж 250 учнів, а бажаючих набагато більше. Але є дуже велика проблема , яку не можуть вирішити протягом багатьох років! Змінюється влада і кожний новий її представник або обіцяє ( і не виконує), або відверто заявляє, що кількість виборців не достатня для реалізації проекту: «ніхто Вам на 250 учнів не дасть таких грошей». Сподіваємось, що з приходом нових, активних діячів у нашій країні щось зміниться, а саме - перестануть прирівнювати добробут дітей до кількості виборців! У нашій школі не має їдальні, де діти могли б повноцінно харчуватися (у зв’язку з цим відсутня група продовженого дня), також відсутня спортивна зала, уроки фізичної культури в зимовий період і деякі предмети доводиться постійно проводити в коридорі та на вулиці, бо не вистачає кабінетів, і це в ХХІ столітті! Маленький буфет може вмістити 10 – 15 дітей, і тих стоячи. У зв’язку з відсутністю харчоблоку (відсутнє місце для його розташування) учні 1- 4 класів замість повноцінних гарячих обідів змушені їсти бутерброди. У Дворічнокутянському ліцеї працює кваліфікований педагогічний колектив, цьому докази досягнення дітей: перемоги на олімпіадах районних і обласних рівнях, в обласних наукових роботах. За 2018/2019 навчальний рік п’ять учнів ліцею отримали стипендії «Обдарованість». Також наші випускники показали найвищі результати ЗНО, від 190 до 197 балів із 200 можливих. Такі показники свідчать про високий рівень підготовки випускників, відповідальності з боку вчителів, учнів та їх батьків. Хочемо зазначити , що школу відвідують діти-переселенці з зони АТО, а також діти, які потребують інклюзивної освіти. У грудні 2019 року в селі Дворічний Кут почав функціонувати дитячий будинок сімейного типу, де виховується 10 діточок. Саме вони потребують найбільшої уваги, особливо в частині харчування та фізичного виховання. Завдяки загальним зусиллям уже зроблений проект «Реконструкція шляхом розширення будівлі Дворічнокутянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Дергачівської районної ради Харківської області за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Дворічний Кут, вул. Центральна, 24» та отриманий експертний звіт щодо розгляду проектної документації за даним робочим проектом. У 2019 році Кабінетом Міністрів були виділенні кошти (субвенція) на облаштування фундаменту та розпочалися роботи, але це тільки початок. Згідно проекту на реконструкцію потрібно 40 млн. грн. Ця сума розрахована на будівництво, благоустрій прилеглих територій, будівництво спортивних майданчиків зі штучним покриттям, ремонт існуючих будівель, облаштування новітнім обладнанням та технікою . На даний час нам необхідно лише будівництво їдальні, спортивної зали та додаткових кабінетів, проведено тендер на 24 млн.грн, 2 млн. грн з яких уже використано на облаштування фундаменту. Наш проект внесено до Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік, яка затверджена рішенням ХХІІ сесії Харківської обласної ради на УІІ скликання від 05 грудня 2019 року № 1129 – УІ . АЛЕ ФІНАНСУВАННЯ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНЕ! Для продовження будівництва в цьому році (згідно графіку будівництва) потрібно 10 млн.грн. Зверніть увагу на нас, на село!!! Дуже добре, що міські школи та школи великих селищ забезпечують, згідно НУШ, мультимедійними бібліотеками, інтерактивними дошками та іншою новітньою технікою, але в наших сільських дітей, в цей час, не має найнеобхіднішого. Не лишайте їх майбутнього. Давайте разом зробимо їх конкурентноспроможними!!! Дуже сподіваємося , що Ви не залишитесь осторонь нашої проблеми! P.S. Запрошуємо Вас відвідати наш КЗ «Дворічнокутянський ліцей» Дергачівської районної ради Харківської області!