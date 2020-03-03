В одной из Харьковских школ обнаружили муляж взрывчатки

Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на ГУ Нацполиции Харьковской области.

Подозрительный предмет, найденный учениками на территории школы Киевского района по улице Леся Сердюка, оказался муляжом.

2 марта около 18:10 в Киевский отдел полиции сообщили о найденной предполагаемой взрывчатке.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа, руководство отдела полиции, а также специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители обследовали место происшествия и установили, что обнаруженный предмет представляет собой неработающий мобильный телефон, с примотаны к нему муляжом тротиловой шашки и проводами. Никаких взрывчатых веществ он не содержал.

Напомним, что ранее в Харькове заминировали политехнический институт. Информация о минировании НТУ ХПИ поступила в полицию 26 февраля около 17:30.

«Сообщение о закладке взрывчатки в высшем учебном заведении по улице Кирпичева поступило в полицию через оператора «102» 26 февраля около 17:30», — уведомили в полиции.

На место выехала полиция и специалисты взрывотехнического управления.

Позже стало известно, что минирование было ложным. Эвакуацию в этот раз не проводили.

«В ходе проверки информации специалисты взрывотехнического управления обследовали 300 кв. метров помещений и 500 кв. метров прилегающей территории, эвакуация не проводилась. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили», — говорится в сообщении.

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Так, в 24,3% случаев причиной заболевания стало употребление мясной продукции, 23,3% – молочной, 12,6% – яиц. Большая часть заболевших – это дети, 72% всех случаев.

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